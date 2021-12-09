Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Merak edilen sorular ve cevapları: 'EYT çıkarsa yararlanırsınız'
EYT ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarının yanına bir de yaş şartı getirildi. Peki, EYT çıkacak mı? İşte son durum
EYT son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar gündemde konu ile ilgili bir gelişmenin olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. Hürriyet Gazetesi Noyan Doğan, ‘Emeklilikte yaşa takılanların sorununa yönelik çözümde şimdilik bir gelişme yok. Bilinen, üzerinde çalışıldığı yönünde. Ancak 2022’nin sonuna kadar gündeme gelmeyeceği de söyleniyor.’ açıklamasında bulundu.
EYT EN ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtilerek "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.
TOPLU ÖDEME YAPILIRSA EMEKLİ OLUNUR MU?
Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan EYT ile ilgili merak edilen bir soruyu yanıtladı. İşte o soru ve Doğan’ın cevabı..
1998 SSK girişliyim, 2600 günüm var. 1967 doğumluyum. EYT çıkarsa, toplu ödeme yapıp, prim günümü 3600’e tamamlayıp emekli olabilir miyim? Yaşım tutuyor.
Emeklilikte yaşa takılanların sorununa yönelik çözümde şimdilik bir gelişme yok. Bilinen, üzerinde çalışıldığı yönünde. Ancak 2022’nin sonuna kadar gündeme gelmeyeceği de söyleniyor. EYT’lilere imkan çıksa bile yararlanamazsınız. Geriye dönük primleri topluca ödeyerek, emekli olma imkanı bulunmuyor.
1998 SSK girişliyim, 2600 günüm var. 1967 doğumluyum. EYT çıkarsa, toplu ödeme yapıp, prim günümü 3600’e tamamlayıp emekli olabilir miyim? Yaşım tutuyor.
Emeklilikte yaşa takılanların sorununa yönelik çözümde şimdilik bir gelişme yok. Bilinen, üzerinde çalışıldığı yönünde. Ancak 2022’nin sonuna kadar gündeme gelmeyeceği de söyleniyor. EYT’lilere imkan çıksa bile yararlanamazsınız. Geriye dönük primleri topluca ödeyerek, emekli olma imkanı bulunmuyor.
EYT NEDİR?
8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.
Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.
Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.
Soru: 2.5.1996 SGK girişim var. 1978 doğumluyum ve 7.777 ödenmiş prim günüm var. EYT yasası çıkarılırsa beni nasıl etkiler? Onu E.
Cevap: Sigorta başlangıcı 1999 öncesi olanlar emeklilikte yaşa takılıyorlar. Sizin durumunuzda, ilk sigortalı olduğunuz tarihe göre 25 yıl çalışıp, 5825 gün prim ödeyen, 56 yaşını doldurduğunda emekliliğe hak kazanıyor. Çalışma yılınız ve prim gün sayınız emeklilik için yetiyor ancak yaşınız emeklilik için yeterli değil. Bu nedenle de emeklilikte yaşa takılıyorsunuz. Eğer EYT ile ilgili bir düzenleme çıkarsa bundan yararlanırsınız.
Cevap: Sigorta başlangıcı 1999 öncesi olanlar emeklilikte yaşa takılıyorlar. Sizin durumunuzda, ilk sigortalı olduğunuz tarihe göre 25 yıl çalışıp, 5825 gün prim ödeyen, 56 yaşını doldurduğunda emekliliğe hak kazanıyor. Çalışma yılınız ve prim gün sayınız emeklilik için yetiyor ancak yaşınız emeklilik için yeterli değil. Bu nedenle de emeklilikte yaşa takılıyorsunuz. Eğer EYT ile ilgili bir düzenleme çıkarsa bundan yararlanırsınız.
EK GÖSTERGEDE MAAŞINIZ ARTAR
Soru: Emekli öğretmenim. 2200 ek göstergeden emekli oldum. 3600 ek gösterge çıktığında ben de faydalanabiliyor muyum? Faydalanabiliyorsam etkisi ne olacak? Perihan T.
Cevap: 3600 ek gösterge konusu gündemde ancak kesinleşmiş bir durum yok. Önümüzdeki yılın başında gündeme gelecek ve 3600 ek gösterge hakkı tanınacak. Ek gösterge artışı maaşları, emekli ikramiyesini ve emekli maaşını artıracak. Emekliler, dul ve yetimler de imkândan yararlanacak. Bu durumda 3600 ek göstergenin çıkması halinde emekli maaşınızda bir artış olacaktır. Kesinleşen bir durum olmamasına karşın emekli maaşınızda 120-140 lira arasında bir artış yaratacaktır.
Cevap: 3600 ek gösterge konusu gündemde ancak kesinleşmiş bir durum yok. Önümüzdeki yılın başında gündeme gelecek ve 3600 ek gösterge hakkı tanınacak. Ek gösterge artışı maaşları, emekli ikramiyesini ve emekli maaşını artıracak. Emekliler, dul ve yetimler de imkândan yararlanacak. Bu durumda 3600 ek göstergenin çıkması halinde emekli maaşınızda bir artış olacaktır. Kesinleşen bir durum olmamasına karşın emekli maaşınızda 120-140 lira arasında bir artış yaratacaktır.
ERKEN EMEKLİLİK HAKKINIZ BULUNMUYOR
Soru: Eşimin 15.3.1995 tarihinden toplam 30 günlük bir sigortası var. 1997’de evlendik 3 erkek çocuğum var. 9 yaşındaki kas hastası ve yüzde 90 üzeri engelli raporumuz var. Engelli çocuklar için erken emeklilik hakkı olur mu, eşim için? Mahmut K.
Cevap: Engelli çocuğu olan anneler için erken emeklilik imkanı var, kadın çalışanların prim ödeme gün sayılarının dörtte biri emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor. Ancak bu haktan yararlanabilmek için eşinizinin çalışıyor olması lazım. Ayrıca belirli prim gün sayısı ve çalışma yılını da doldurmuş olması lazım. Eşinizin sadece 30 günlük prim günü var. Engelli çocuğunuzdan dolayı eşiniz erken emeklilik hakkından yararlanamaz.
Cevap: Engelli çocuğu olan anneler için erken emeklilik imkanı var, kadın çalışanların prim ödeme gün sayılarının dörtte biri emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor. Ancak bu haktan yararlanabilmek için eşinizinin çalışıyor olması lazım. Ayrıca belirli prim gün sayısı ve çalışma yılını da doldurmuş olması lazım. Eşinizin sadece 30 günlük prim günü var. Engelli çocuğunuzdan dolayı eşiniz erken emeklilik hakkından yararlanamaz.
EMEKLİLER DE KIDEM TAZMİNATI ALIR
Soru: Emekli olan bir işçi tekrar işe girer ve 10 yıl çalışırsa, emekli olmayan bir işçi gibi kıdem tazminatı hakkı kazanır mı? Serap Ş.
Cevap: Emekli olanlar kıdem tazminatı alamaz diye bir durum yok. Kıdem tazminatı çalışma yılına göre kıdeminiz ile ilgili bir durum. Dolayısıyla 10 yıl çalıştığınız işyerinden 10 yıllık kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.
Cevap: Emekli olanlar kıdem tazminatı alamaz diye bir durum yok. Kıdem tazminatı çalışma yılına göre kıdeminiz ile ilgili bir durum. Dolayısıyla 10 yıl çalıştığınız işyerinden 10 yıllık kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.
EMEKLİ MAAŞINIZDA DÜŞME OLMAZ
Soru: Doğum tarihim 1975. 1.1.1991 sigorta girişli, 8596 prim günüm bulunuyor. 4.11.2021 tarihinde iş akdime son verildi. Brüt maaş olarak son yılım 15 bin civarında. Emekli olduğumda maaşımın düşmemesi için daha düşük olarak çalışmamak mı gerekir? Ne yapmam gerekiyor? İsmail Ç.
Cevap: İşe giriş tarihine göre 25 yıl çalışıp, 5600 prim günü ve 53 yaşını tamamladığınızda emekliliği hak ediyorsunuz. Çalışma yılınız ve prim gün sayınız dolmuş ancak emeklilikte yaşa takılıyorsunuz ve EYT ile ilgili bir düzenleme yapılmazsa emeklilik için 7 yılınız daha var. Primleriniz yüksekten yattığı için emekliliğinizde maaşınızda bir düşme olmaz. Ancak bundan sonrasında asgari ücretten çalışırsanız bu durum emekliliğinizde alacağınız maaşı az da olsa etkileyecektir. Bunun için de çalışmaya devam ettiğinizde primlerinizin asgari ücretin üzerinde yatması gerekiyor.
Cevap: İşe giriş tarihine göre 25 yıl çalışıp, 5600 prim günü ve 53 yaşını tamamladığınızda emekliliği hak ediyorsunuz. Çalışma yılınız ve prim gün sayınız dolmuş ancak emeklilikte yaşa takılıyorsunuz ve EYT ile ilgili bir düzenleme yapılmazsa emeklilik için 7 yılınız daha var. Primleriniz yüksekten yattığı için emekliliğinizde maaşınızda bir düşme olmaz. Ancak bundan sonrasında asgari ücretten çalışırsanız bu durum emekliliğinizde alacağınız maaşı az da olsa etkileyecektir. Bunun için de çalışmaya devam ettiğinizde primlerinizin asgari ücretin üzerinde yatması gerekiyor.