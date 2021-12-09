Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Merak edilen sorular ve cevapları: 'EYT çıkarsa yararlanırsınız'

EMEKLİ MAAŞINIZDA DÜŞME OLMAZ

Soru: Doğum tarihim 1975. 1.1.1991 sigorta girişli, 8596 prim günüm bulunuyor. 4.11.2021 tarihinde iş akdime son verildi. Brüt maaş olarak son yılım 15 bin civarında. Emekli olduğumda maaşımın düşmemesi için daha düşük olarak çalışmamak mı gerekir? Ne yapmam gerekiyor? İsmail Ç.



Cevap: İşe giriş tarihine göre 25 yıl çalışıp, 5600 prim günü ve 53 yaşını tamamladığınızda emekliliği hak ediyorsunuz. Çalışma yılınız ve prim gün sayınız dolmuş ancak emeklilikte yaşa takılıyorsunuz ve EYT ile ilgili bir düzenleme yapılmazsa emeklilik için 7 yılınız daha var. Primleriniz yüksekten yattığı için emekliliğinizde maaşınızda bir düşme olmaz. Ancak bundan sonrasında asgari ücretten çalışırsanız bu durum emekliliğinizde alacağınız maaşı az da olsa etkileyecektir. Bunun için de çalışmaya devam ettiğinizde primlerinizin asgari ücretin üzerinde yatması gerekiyor.