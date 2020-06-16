Emeklilik Sigortası Sistemi (TES) kimleri kapsıyor? Katılımda zorunluluk olacak mı, uygulama ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tüm detaylar

Hangi katkı oranları, ne düzeyde uygulanacak? Karma TES'te yüzde 5,33'lük kıdem hakkı ve yüzde 3 işveren katkısı alınırken, isteğe bağlı TES'te yüzde 4 işveren katkısının yanı sıra yüzde 1 (asgari prime esas kazanç üzerinden) devlet katkısı uygulanacak.



Sistemde çalışan katkısı, katkı payına esas aylık kazancı asgari ücret olan çalışanlar için yüzde 0,5, katkı payına esas aylık kazancı asgari ücretle asgari ücretin iki katına kadar olan çalışanlar için yüzde 1,5, katkı payına esas aylık kazancı asgari ücretin iki katından fazla olan çalışanlar için yüzde 2,5 olarak belirlendi. Çalışanın talepte bulunması halinde, çalışan katkı payı, katkı payına esas aylık kazancın yüzde 6'sına kadar artırılabilecek.



Sistemdeki birikimler nasıl değerlendirilecek?



Birikimler emeklilik yatırım fonları aracılığıyla değerlendirilecek.



İşveren payının ödenmemesi haline ilişkin bir sigorta sistemi öngördü mü?Emeklilik şirketlerine prim alacaklarını sigorta ettirme zorunluluğu getirilecek. Ayrıca ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler kapsamında işten çıkarılmış veya 1 yıldan az çalıştığı iş yerinden istifa ederek ayrılmış çalışanlara ait TES sigorta hesabına aktarılan tutarlar da sigorta amacıyla kullanılacak.



Birikimlerin değerlendirilmesinde reel değer kaybına karşı bir koruma olacak mı?Çalışan fon seçimini kendisi yapacak, reel getiri buna göre oluşacak.