Emeklilerin maaş ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bağ-Kur emekli maaşları yattı mı? Ödemeler devam ediyor
12 milyon emeklinin bayram ikramiyeleri ile maaşları için açıklama geçtiğimiz günlerde gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin bayram ikramiyesi ve zamlı maaş ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre SGK ve Bağkur emeklilerin maaşları farklı tarihlerde hesaplarda olacak. Peki, emeklilerin maaş ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bağ-Kur emekli maaşları yattı mı?
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SSK emeklilerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile emekli aylıkları ödendi. Maaş ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 Temmuz olan SSK emeklilerinin ödemeleri 13 Temmuz’da, Maaş ödeme günü 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz olanların maaşı ve ikramiyeleri ise 14 Temmuz’da hesaplara yattı. Bağkur emeklileri ise kendileri için verilen kararı merak ediyor.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini bilgisini vermişti. Bağ-Kur emeklilerinin ikramiye ve maaşları ise 16 Temmuz'da hesaplara yatacak.
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EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANI
Emekli ve memurların zam oranları, 5 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanan TÜİK enflasyon rakamlarının ardından netlik kazandı. Buna göre, Memurlar 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı. Emekliler ise yüzde 8.45 oranında zam almış oldu.