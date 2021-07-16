Emeklilerin maaş ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bağ-Kur emekli maaşları yattı mı? Ödemeler devam ediyor

SSK emeklilerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile emekli aylıkları ödendi. Maaş ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 Temmuz olan SSK emeklilerinin ödemeleri 13 Temmuz’da, Maaş ödeme günü 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz olanların maaşı ve ikramiyeleri ise 14 Temmuz’da hesaplara yattı. Bağkur emeklileri ise kendileri için verilen kararı merak ediyor.