Zam farkı ne zaman yatacak, yattı mı? SSK, Bağkur emekli maaş farkı ödemelerinde yeni gelişme

CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram konuyla ilgili son gelişmeleri aktardı. Bayram şu ifadeleri kullandı:



Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı bu kanun teklifindeydi. Ayın 15'inde memurlar maaşlarını alıyorlar. Yapılan zamların bu maaşlara yansıyıp yansımayacağını merak ediyorlardı. Ancak dün kanun teklifi görüşmeleri sırasında iki kez yoklama yapıldı ve toplantı yeter sayısı olmadığı için görüşmeler salı gününe ertelenmiş oldu.



Bu durumda memurlar özellikle alacakları bu ayki maaşlarını zamsız alacaklar. Bu ne anlama geliyor; ileriki haftalarda kanun teklifi yasalaştıktan sonra ya önümüzdeki hafta ya da bir sonraki hafta memurlara Maaş farkları yatırılacak. Yani 15'İnde alacakları maaşları zamsız olarak alacaklar ama sonrasında bu ay içerisinde maaş farkları yatırılmış olacak. Kanun teklifinde önemli düzenlemeler yer alıyordu. Yapılacak en önemli düzenlemelerin başında Emekli maaşlarının 2 bin 500 liraya yükseltilmesi geliyor.



