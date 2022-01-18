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Zam farkı ne zaman yatacak, yattı mı? SSK, Bağkur emekli maaş farkı ödemelerinde yeni gelişme

#Emekli#Zam#Maaş Farkı

Zam farkı ne zaman yatacak sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor.2022 memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranının netleşmesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon farkına ek olacak toplu sözleşme yüzdesinin 7.5 olacağını duyurmuştu. Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi, Genel Kurul'da yeter sayısına ulaşılamadığı için çıkmadı. Peki, Zam farkı ne zaman yatacak, yattı mı? SSK, Bağkur emekli maaş farkı ödemeleri hakkında bilgiler.

1/4Zam farkı ne zaman yatacak, yattı mı SSK, Bağkur emekli maaş farkı ödemelerinde yeni gelişme

Açıklanan enflasyon oranının ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Ay sonunun yaklaşmasıyla emekli maaş farklının hesaplara yatacağı tarih gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon farkına ek olacak toplu sözleşme yüzdesinin 7.5 olacağını duyurmuştu. Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi, Genel Kurul'da toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı için memur ve emekliler ayın 15'inde zamlı maaşlarını alamayacak

2/4Zam farkı ne zaman yatacak, yattı mı SSK, Bağkur emekli maaş farkı ödemelerinde yeni gelişme

Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi, Genel Kurul'da toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı için memur ve emekliler ayın 15'inde zamlı maaşlarını alamayacak. Fark ise kanun teklifinin yasalaşmasının ardından ocak ayı içerisinde hesaplara yatırılacak.

3/4Zam farkı ne zaman yatacak, yattı mı SSK, Bağkur emekli maaş farkı ödemelerinde yeni gelişme

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Haber Meclis'ten çıkmadı. Genel Kurul'da toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı için Memur ve emekliler bu ayın 15'inde zamlı maaşlarını alamayacak. Zam farkının kanun teklifi yasalaştıktan sonra bu ay içerisinde hesaplara aktarılması bekleniyor.

4/4Zam farkı ne zaman yatacak, yattı mı SSK, Bağkur emekli maaş farkı ödemelerinde yeni gelişme

CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram konuyla ilgili son gelişmeleri aktardı. Bayram şu ifadeleri kullandı:

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı bu kanun teklifindeydi. Ayın 15'inde memurlar maaşlarını alıyorlar. Yapılan zamların bu maaşlara yansıyıp yansımayacağını merak ediyorlardı. Ancak dün kanun teklifi görüşmeleri sırasında iki kez yoklama yapıldı ve toplantı yeter sayısı olmadığı için görüşmeler salı gününe ertelenmiş oldu.

Bu durumda memurlar özellikle alacakları bu ayki maaşlarını zamsız alacaklar. Bu ne anlama geliyor; ileriki haftalarda kanun teklifi yasalaştıktan sonra ya önümüzdeki hafta ya da bir sonraki hafta memurlara Maaş farkları yatırılacak. Yani 15'İnde alacakları maaşları zamsız olarak alacaklar ama sonrasında bu ay içerisinde maaş farkları yatırılmış olacak. Kanun teklifinde önemli düzenlemeler yer alıyordu. Yapılacak en önemli düzenlemelerin başında Emekli maaşlarının 2 bin 500 liraya yükseltilmesi geliyor.

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#Emekli#Zam#Maaş Farkı