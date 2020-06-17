Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli milyonlarca vatandaş, Kurban Bayramı ikramiyesi hakkında beklemeye başladı. Kurban Bayramı öncesi ikramiyenin ne zaman hesaplara yatırılacağı, hak sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, emekliye Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?
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Haziran ayının sonlarına gelinmesiyle birlikte emekli bayram ikramiyesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ramazan Bayramı öncesi olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde de emekliler bin liralık ikramiye alacaklar. İşte, konuya ilişkin detaylar...
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KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz’a denk geliyor. Emeklilere Kurban Bayramı’nda da ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce veriliyor. Emeklilere ödenen ikramiyelerin Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi bekleniliyor.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri öne çekilmişti.
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Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?
Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra, mayıs ayına aylığı bağlanan emekliler de faydalanabiliyor.
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Bunun yanı sıra bayramda maaş almaya hak kazanan yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.