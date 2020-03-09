Emeklilere hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapacak? 2020 emekli banka promosyonu ne kadar?
SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında 2020 promosyon ödemelerinin yapılacağı tarihler ve ücretler netleşti. Peki, emeklilere hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapacak? 2020 emekli banka promosyonu ne kadar?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
13 milyon emekliyi ilgilendiren banka promosyonlarında beklenen tarih ve fiyat bilgileri geldi. Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kurumların, emeklilere ne kadar promosyon ödemesi yapacakları belli oldu. İşte, 2020 emeklilere promosyon ödemeleri hakkında merak edilenler...
2
ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEMESİ
Ziraat Bankası tarafından yapılan bilgilendirmeye göre; 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir. Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır. Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı; Şubelerimiz,İnternet Şubemiz,Ziraat Mobil,ATM'lerimiz,SMSMüşteri İletişim Merkezimizaracılığı ile yapabilirsiniz.
3
HALKBANK PROMOSYON ÖDEMESİ
Halkbank emekli promosyon ödemeleri; Emekli Promosyon Ödemeleri Emekli promosyon ödemelerinden kimler faydalanabilir? Emekli maaşını Bankamız aracılığıyla alan veya maaşını Bankamıza transfer edecek tüm SGK emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesinden faydalanabileceklerdir. Emekli maaşını Bankamıza transfer edecek olan emeklilerin ilk maaşlarının Bankamıza yatması akabinde promosyon ödemesi yapılabilecektir. Ne kadar promosyon alacağım? 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır. Nasıl başvurabilirim? Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı; tüm Halkbank şubelerimizden, Bank24 ATM’lerimizden, 0850 222 92 62 Halkbank emekli hattımızdan ve Halkbank İnternet Şubesi'nden yapabilirsiniz.
4
DENİZBANK PROMOSYON ÖDEMESİ
DenizBank, Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzaladığı protokol kapsamında maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma sözü veren emekli müşterilerine maaş miktarları ile orantılı olarak sırasıyla 1500 TL altı için 500 TL, 1500 TL - 2500 TL arası için 625 TL, 2500 TL üzeri için ise 750 TL’ye varan nakit kazanma fırsatı sağlıyor. Ayrıca müşteri kazandıranlara emekli başına 100 TL veriyor.
5
AKBANK PROMOSYON ÖDEMESİ
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı Akbank’tan alın, 450TL’ye* varan promosyondan faydalanın.? Üstelik, sadece size özel ayrıcalıklarımızla emekliliğin tadını çıkarın!?? Yeni emekli olacağım, maaşımı/ikramiye ödememi Akbank’tan nasıl alabilirim? Emekli Sandığı’ndan emekli oluyorsanız, çalıştığınız kuruma vereceğiniz emeklilik dilekçesinde maaş ve ikramiye ödemeleri için banka tercihinizi Akbank olarak belirtebilirsiniz. SSK veya Bağkur’dan emekli oluyorsanız, e-devlet üzerinden veya SGK İl/İlçe Müdürlükleri’ne emeklilik başvurusunda bulunurken, dolduracağınız Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi’nde maaşınızın yatırılacağı banka tercihini Akbank olarak belirtebilirsiniz.? Emekli maaşınızı Akbank’a taşımak için; Sadece T.C. kimlik numaranızı gösteren kimliğinizle birlikte size en yakın Akbank Şubesine? gelerek emekli maaşınızı hemen Akbank’a taşıyabilirsiniz. PTT şubelerinden alacağınız e-devlet şifrenizle ya da Akbank İnternet’teki e-devlet yönlendirmesi aracılığıyla www.turkiye.gov.tr(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresine girerek, banka değişikliği işleminizi yapabilirsiniz. Emekli maaşını Akbank’tan alanlara özel ayrıcalıklar Şubelerimizde öncelikli hizmet alırsınız Yurt çapındaki tüm bankaların ATM’lerinden ayda 2 kez ücretsiz para? çekebilirsiniz **?Ücretsiz Havale gönderirsiniz **Akbank İnternet ile EFT işlemlerinizi ücretsiz yaparsınız **Hesap İşletim Ücreti ödemezsiniz **İhtiyaç kredilerinde kefilsiz kullandırım, maaşını 3 ayda 1 alan emeklilerimize özel 3 ayda 1 ödemeli kredi seçeneklerinden yararlanırsınızBireysel kredilerde çok özel indirimler ve avantajlı faiz oranlarından yararlanırsınız.
6
GARANTİ PROMOSYON ÖDEMESİ
Garanti bankası tarafından düzenlenen promosyon ise; Emeklilerimize 1.200 TL’ye varan promosyon Garanti BBVA’da! Yeni emeklilerin ilk maaşı promosyonuyla Garanti BBVA'da! Garanti BBVA ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan yeni protokol ile, emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA’dan alma taahhüdü veren emekliler, ek ürün koşulu olmadan, 1.200 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi alabilecek Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2.500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak. 1.000’e yakın Garanti BBVA şubesinden ve 5.200’ ü aşkın Garanti BBVA ATM’den emekli maaşınızı kolayca çekebilmeniz için, sadece nüfus cüzdanınızla size en yakın şubemize uğramanız yeter. Garanti BBVA’lı emekliler şubeye gitmeye gerek kalmadan, ATM, mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla maaşlarını kolayca Garanti BBVA’ya taşıyabilecek.
7
İŞBANK PROMOSYON ÖDEMESİ
SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2020/2023 dönemi için 750 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor. Yurt genelinde sayısı 1.300’e yakın şube ve 6.500'ü aşkın Bankamatik aracılığı ile emekli maaşına kolayca ulaşmak isteyen tüm emeklilerimiz, en yakın İş Bankası şubesinden, İnternet Şubesi'nden ya da İşCep’ten emekli maaşlarını kolayca taşıyabiliyor.?TEB PROMOSYON ÖDEMESİ TEB, maaşı 999 TL’ye kadar olan emeklilere 850 TL, 1.000 TL ile 1.999 TL arasında maaş alan emeklilere 925 TL, 2.000 TL ve üzeri olan emeklilere ise 1.000 TL promosyon sunuyor. Bankaya emekli müşteri getirenlere de kişi başına 150 TL, toplamda 1.500 TL’ye varan ödeme yapıyor. Böylece promosyon 2.500 TL’ye çıkıyor.
8
FİNANASBANK PROMOSYON ÖDEMESİ
QNB Finansbank, emeklilere 1.250 TL’ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını yönlendirenlere, emekli başına 125 TL veriliyor.
9
YAPI KREDİ MAAŞ PROMOSYONU
Emekli maaşlarını 3 yıl Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler bin liraya varan nakit promosyon kazanacak.
Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, emekli maaşlarının yatırılması için 31 Mart'a kadar bankayı tercih eden ve 3 yıl maaşlarını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 1000 liraya varan nakit promosyon alabilecek.
10
İNG MAAŞ PROMOSYONU
ING BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON KAMPANYA AÇIKLAMASI ING Bank, 450 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yapılan her ay için 50 TL nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek 1.800 TL promosyon; toplamda 2 bin 250 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Emekliliğin güzelliği bol vakit, ekstrası 2.550 TL promosyon! Talep Formu Maaşını ING’den alan emekliler, Turuncu Ekstra ile harcamaya başladığında 2.550 TL nakit promosyondan yararlanıyor! Emekli maaşını taşıyanlara, %0,79'dan başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi ING'de! Üstelik, kredi tahsis ücreti yok! Üstelik tüm Türkiye’deki 50.000’den fazla ATM'yi kullanmak ücretsiz. Emekli Müşterilerimize Sunulan AyrıcalıklarTürkiye’deki tüm banka ATM’lerinden maaşınızı ücretsiz olarak çekebilirsiniz. Vadesiz mevduat hesaplarınız için hesap işletim ücreti ödemeden işlemlerinizi yapabilirsiniz. Nakit ihtiyaçlarınız için size özel avantajlı faiz oranları ile ihtiyaç kredisi fırsatlarından yararlanabilirsiniz. ING Telefon Bankacılığı’ndan 7/24 hizmet alabilirsiniz. Üstelik, aradığınızda menüde hiç dolaşmadan, direkt size özel müşteri temsilcilerimizden hizmet alırsınız. Destek Hesap ile maaş gününüzü beklemeden, hesabınızda para olmasa bile nakit çekebilirsiniz. Özel asistan hizmeti ile 0212 328 28 28’i arayarak ücretsiz tıbbi bilgi ve danışmanlık ile ambulans imkânından faydalanabilirsiniz.