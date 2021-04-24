Emeklilere bayram parası ne zaman verilecek? İşte Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemelerinde son durum!
Kamu ve özel sektörden emekli milyonlarca vatandaş, bayram ikramiyesi dağıtımından 2021 yılı Ramazan Bayramında da yararlanacak. Milyonlarca emekli ve emekli yakını, bayram ikramiyelerinin ödemelerinin ne zaman yapılacağı hakkındaki bilgi alma araştırmalarına hız verdi. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekliye ikramiye ne zaman verilecek?
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Yaklaşık 12 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih hakkındaki araştırmalar, Ramazan Bayramı'na artık sayılı günler kalması nedeniyle merak konusu oldu. Bu yıl zamlı tutar hesaplarına yatacak emekliler, ikramiye ödeme tarihlerine odaklandı. İşte, 2021 bayram ikramiyesi ödeme tarihi hakkında bilgi...
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ZAM BEKLENİYOR
Emeklilere bayram ikramiyesi kanunla düzenlendiği ve kanunda da ikramiye tutarı bin TL olarak belirtildiği için enflasyon kadar yapılacak artış için de yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor.
Emeklilere her yıl dini bayramlarda ikramiye veriliyor. Daha önce 1000 TL olan ikramiyeye bu yıl zam yapılacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada bayram ikramiyelerinde enflasyon oranında artış yapılacağını duyurdu.
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CUMHURBAŞKANI NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ,enflasyon oranında artış yapılacak bayram ikramiyelerinin ödeme takvimlerini açıklamışı. Erdoğan, “Bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, kurban bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz” demişti. Bu çerçevede zamlı ödemelerin bayrama yetişmesi için önümüzdeki iki hafta içinde konuyla ilgili düzenlemenin TBMM’ye gönderilmesi gerekiyor.
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OLASI ALTERNATİFLER
Emekliye bayram ikramiyesinde yapılacak zamda 3 alternatif dile getiriliyor. Bunlardan ilki 6 ayda bir enflasyon farkının ikramiyelere yansıtılması. Bu durumda Ocak’taki yüzde 8.36’lık fark ilk ikramiyeye eklenecek. İkinci ikramiye döneminde de, Temmuz ayında belli olacak olan yeni enflasyon oranında zam yapılacak. Bir diğer ihtimal ise, yıllık enflasyonun ikramiyeye yansıtılması. Bu durumda 2020 yılı enflasyonu, ikramiyeye yansıtılacak, bu da yüzde 14.6 olacak. Ayrıca emekliye bayram ikramiyesi uygulamasının başladığı 2018 yılından bu yana yaşanan enflasyonun ikramiyelere yansıtılması talebi de zaman zaman gündeme getiriliyor.
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Emekli ikramiyeleriyle ilgili yasal düzenleme yapılırken, sandıklar üzerinden emekli olanların da ikramiye kapsamına alınması da isteniyor. Bu kapsamda 300 bin civarında emekli olduğu hesaplanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dışında 10 banka, 6 sigorta şirketiyle TOBB ve ona bağlı odaların çalışanlarının dahil olduğu 17 emekli sandığı bulunuyor. Bayram ikramiyelerini alamayacak olan sandık emeklileri, bu durumun kendileri için eşitsizliğe yol açtığını belirterek, özel sandık emeklilerinin de kapsama alınmasını istiyor.
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ÖDEMELER NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Bayram ikramiyelerinin ilk ödemelerini Mayıs başında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim. Emeklilerin şartlarının daha da iyileşmesine hazırlanıyoruz.’ açıklamasında bulundu.
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Net tarih bilgisi açıklandığı takdirde haberimizde yer vereceğiz.