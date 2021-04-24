Emeklilere bayram parası ne zaman verilecek? İşte Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemelerinde son durum!

ZAM BEKLENİYOR Emeklilere bayram ikramiyesi kanunla düzenlendiği ve kanunda da ikramiye tutarı bin TL olarak belirtildiği için enflasyon kadar yapılacak artış için de yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor.



Emeklilere her yıl dini bayramlarda ikramiye veriliyor. Daha önce 1000 TL olan ikramiyeye bu yıl zam yapılacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada bayram ikramiyelerinde enflasyon oranında artış yapılacağını duyurdu.