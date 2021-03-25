Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Ramazan ayı öncesi araştırmalar yoğunlaştı
Emeklilerin 2021 Ramazan Bayramı ikramiyeleri için sorgulamalar başladı. Emekli maaşlarına ek olarak Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye alacak olan emekliler, devletin yapacağı ödemelerin tarihini sorguluyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
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Geçmiş yıllarda bayramlar nedeniyle maaşlarına ek olarak 1000'er lira ikramiye alan emekliler, bu yıl yapılacak resmi açıklamaya odaklandı. İlk ödemeyi Ramazan Bayramı'nda alacak emekliler, ödemeler için tarih bekliyor. İşte, milyonlarca hak sahibinin merakla beklediği 2021 Ramazan Bayramı ikramiyesi hakkında ayrıntılar...
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Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 13 Mayıs 2021 tarihine denk geliyor. Emeklilere Ramazan Bayramı’nda da ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce veriliyor. Emeklilere ödenen ikramiyelerin bayramdan hemen önce ödenmesi bekleniliyor.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020 Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri öne çekilmişti.
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Emeklilerin 2021 Ramazan Bayramı ikramiyeleri için net tarih belli olduğunda ayrıntılara haberimizde yer vereceğiz.
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KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?
Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.