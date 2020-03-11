Emeklilere 2020 banka promosyonu ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapacak?

AKBANK PROMOSYON ÖDEMESİ

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı Akbank’tan alın, 450TL’ye* varan promosyondan faydalanın.? Üstelik, sadece size özel ayrıcalıklarımızla emekliliğin tadını çıkarın!??

Yeni emekli olacağım, maaşımı/ikramiye ödememi Akbank’tan nasıl alabilirim?

Emekli Sandığı’ndan emekli oluyorsanız, çalıştığınız kuruma vereceğiniz emeklilik dilekçesinde maaş ve ikramiye ödemeleri için banka tercihinizi Akbank olarak belirtebilirsiniz. SSK veya Bağkur’dan emekli oluyorsanız, e-devlet üzerinden veya SGK İl/İlçe Müdürlükleri’ne emeklilik başvurusunda bulunurken, dolduracağınız Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi’nde maaşınızın yatırılacağı banka tercihini Akbank olarak belirtebilirsiniz.? Emekli maaşınızı Akbank’a taşımak için;

Sadece T.C. kimlik numaranızı gösteren kimliğinizle birlikte size en yakın Akbank Şubesine? gelerek emekli maaşınızı hemen Akbank’a taşıyabilirsiniz.

PTT şubelerinden alacağınız e-devlet şifrenizle ya da Akbank İnternet’teki e-devlet yönlendirmesi aracılığıyla www.turkiye.gov.tr(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresine girerek, banka değişikliği işleminizi yapabilirsiniz. Emekli maaşını Akbank’tan alanlara özel ayrıcalıklar

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