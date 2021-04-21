Emekliler bu soruya yanıt arıyor: Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Kurban ve Ramazan bayramlarında emeklilere verilen ikramiyenin, 2021 Ramazan Bayramı öncesi ne zaman verileceği merak konusu oldu. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala araştırmalarına hız veren milyonlarca emekli, konuya ilişkin yapılan resmi açıklamalar ile basında yer alan haberleri takip ediyor. Peki, Emeklilere 2021 bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Emeklilere bayram ikramiyesi ödemelerinde geri sayım başladı. Yılda iki defa verilen bayram ikramiyeleri ile emekli vatandaşlar bayrama rahat bir nefes alarak giriyordu. Milyonlarca emekli şimdi ise 2021 Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarihe odaklandı. İşte, konuya dair merak edilenler...
2
ZAMLI ÖDEME ALACAKLAR
Emeklilere her yıl dini bayramlarda ikramiye veriliyor. Daha önce 1000 TL olan ikramiyeye bu yıl zam yapılacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada bayram ikramiyelerinde enflasyon oranında artış yapılacağını duyurdu.
3
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Bayram ikramiyelerinin ilk ödemelerini Mayıs başında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim. Emeklilerin şartlarının daha da iyileşmesine hazırlanıyoruz.’ açıklamasında bulundu.
4
NOYAN DOĞAN NE YAZDI?
Hürriyet yazarlarından Noyan Doğan konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:
Peki, bayram ikramiyesi ödenmeyen kesim var mı? Var; sayıları 400 bini bulan, banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenmiyor. Neden, çünkü uygulama sadece SGK’dan aylık alanları kapsıyor da ondan. Ancak geçtiğimiz yıllarda bazı banka sandıkları emeklilerine bin lira bayram ikramiyesi ödese de sonradan bu ödemeyi yapmadılar. Özetle, yeni bir düzenleme yapılmazsa, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de özel sandık emeklileri ikramiyeden yararlanamayacak. Gelelim, mera edilen, yeni emekli olacakların da ikramiye alıp alamayacağı konusuna. Şöyle ki, nisan ayının sonuna kadar emeklilik dilekçesini verenler mayıs ayında ödenecek bayram ikramiyesini alabilecekler. Ancak, emeklilik dilekçesini, mayıs ayında verenler yararlanamayacak çünkü, yapılan açıklamaya göre bayram ikramiyesi mayıs ayının ilk haftası ödenecek.