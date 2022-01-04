Emekli zammı ne kadar oldu 2022? Emekliler ne kadar zam alacak? İşte 2022 SGK ve BAĞ-KUR emekli zam oranları

EMEKLİ ZAMLARI BELLİ OLDU

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kritik olan enflasyon oranı açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 23,65 oranında zammı hak etmiş oldu.



SSK ve Bağ-Kur’dan Emekli olanlara yapılan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13.58 olarak gerçekleşti.. Böylece emekliler yüzde 23,65 oranında zam almış oldu.



Toplu sözleşmelerde enflasyon farkının oluşması halinde maaşa zam olarak yansıması maddesinden dolayı milyonlarca emeklinin maaşında değişiklik yaşanıyor.



