Emekli zammı ne kadar oldu 2022? Emekliler ne kadar zam alacak? İşte 2022 SGK ve BAĞ-KUR emekli zam oranları
Emekli zammı 2022 son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. 2022 emekli zamları şu günlerin en merak çok edilen konuları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 3 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Erdoğan, 'yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklinin 2 bin 500 liranın altında maaş almayacağını ilan etti. Milyonları ilgilendiren teklif TBMM'ye sunuldu. Peki, emekli zammı ne kadar oldu? Emekliler ne kadar zam alacak? İşte, yeni yıl emekli zammı hakkında ayrıntılı bilgiler.
Milyonlarca emeklinin gözü 2022 zam oranlarında idi. Beklenen gelişmeler gün içinde peş peşe yaşandı. Önce enflasyon oranları belli oldu, ardından da Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamları açıkladı. İşte, 2022 SGK ve BAĞ-KUR emekli zamları...
EMEKLİ ZAMLARI BELLİ OLDU
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kritik olan enflasyon oranı açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 23,65 oranında zammı hak etmiş oldu.
SSK ve Bağ-Kur’dan Emekli olanlara yapılan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13.58 olarak gerçekleşti.. Böylece emekliler yüzde 23,65 oranında zam almış oldu.
Toplu sözleşmelerde enflasyon farkının oluşması halinde maaşa zam olarak yansıması maddesinden dolayı milyonlarca emeklinin maaşında değişiklik yaşanıyor.
SSK ve Bağ-Kur’dan Emekli olanlara yapılan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13.58 olarak gerçekleşti.. Böylece emekliler yüzde 23,65 oranında zam almış oldu.
Toplu sözleşmelerde enflasyon farkının oluşması halinde maaşa zam olarak yansıması maddesinden dolayı milyonlarca emeklinin maaşında değişiklik yaşanıyor.