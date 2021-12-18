Emekli zammı ne kadar olacak? 2022 emekli zammı ne zaman belli olacak? İşte son bilgiler

İlgili bakanların ise bu konu üzerindeki çalışmaların son aşamaya geldiği, iki seçenek üzerinde durulduğu bilgisini paylaştıkları öğrenildi.



Verilen bilgiye göre, seyyanen zam veya asgari ücrete yapılan zam kadar artış olması üzerinde duruluyor. Bu durumda, SGK ve Bağ-kur emeklilerinin Temmuz’da aldıkları artışla birlikte yıllık zamlarının yüzde 35-40’ı bulacağı öne sürülüyor. İlgili bakanların, milletvekillerine “Ciddi bir artış öngörülüyor. Zamana yayarak hepsini halledeceğiz” dediği öğrenildi.



Milletvekillerine bakanların bir rakam zikretmediği ancak özellikle düşük emekli maaşlarına yönelik bir adım atılacağı bilgisinin paylaşıldığı belirtildi. Emeklilerle ilgili dernek ve STK’lar da asgari ücrette yapılacak artışın emekli maaşlarına da yansıtılması gerektiğini dile getiriyor.



