Emekli zammı ne kadar olacak? 2022 emekli zamları ne zaman belli olur? İşte son bilgiler
Milyonlarca memur ve emekli, verileri tartışılan TÜİK tarafından 3 Ocak 2022 Pazartesi günü duyurulacak enflasyon oranına odaklandı. Yeni yıl öncesi araştırmalarına hız veren memurlar ve emekliler, bu kapsamda bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. Peki, emekli zammı ne kadar olacak? 2022 emekli zamları ne zaman belli olur?
Asgari ücretteki yüzde 50.5’lik artışın ardından yüksek zam beklentisine giren 3 milyonu aşkın memur ile 13.5 milyondan fazla emekli, SSK, Bağ-Kur emeklisi, dul ve yetim maaş ve ücretlere iyileştirme dahil en az yüzde 50’ye yakın zam bekliyor.
EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Emekli maaşına yapılacak olan zam oranı 3 Ocak tarihinde netleşecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Fiyatlar yükseliyor. Fiyatları indirmek için mücadele ederken diğer taraftan milletimizin alım gücünü artırmak için hem asgari ücreti tarihi bir şekilde yükseltiyor hem de önümüzdeki günlerde inşallah memur ve emekli maaşlarında da düzenlemeler yapılarak, vatandaşımızın alım gücünün azalmaması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz. Asgari ücret 4 bin 253 lira oldu. İnşallah memura da gerekli zamlar verilecek" dedi.
Hürriyet’ten Nuray Babacan konu ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Edinilen bilgiye göre, asgari ücrete yapılan artıştan sonra, Meclis’te bütçe nedeniyle nöbetçi olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile çalışmalara katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin en çok emekli maaşlarındaki düzenlemeyle ilgili sorulara muhatap oldu. Hazine Bakanı Nebati’nin sohbet ettiği milletvekillerine emekli zamları ile ilgili görüşlerini aktardığı öğrenildi.
Hürriyet’ten Nuray Babacan konu ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Edinilen bilgiye göre, asgari ücrete yapılan artıştan sonra, Meclis’te bütçe nedeniyle nöbetçi olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile çalışmalara katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin en çok emekli maaşlarındaki düzenlemeyle ilgili sorulara muhatap oldu. Hazine Bakanı Nebati’nin sohbet ettiği milletvekillerine emekli zamları ile ilgili görüşlerini aktardığı öğrenildi.
AK Parti milletvekillerinin, “Bizim seçmen kitlemizin büyük bölümünü emekliler oluşturuyor. Asgari ücretin artışı ile birlikte emeklilerde de büyük beklenti oluştu. Emekli maaşlarına asgari ücretteki artışın altında bir artış olmamalı” dedikleri öğrenildi. İlgili bakanların ise bu konu üzerindeki çalışmaların son aşamaya geldiği, iki seçenek üzerinde durulduğu bilgisini paylaştıkları öğrenildi.
Verilen bilgiye göre, seyyanen zam veya asgari ücrete yapılan zam kadar artış olması üzerinde duruluyor. Bu durumda, SGK ve Bağ-kur emeklilerinin Temmuz’da aldıkları artışla birlikte yıllık zamlarının yüzde 35-40’ı bulacağı öne sürülüyor. İlgili bakanların, milletvekillerine “Ciddi bir artış öngörülüyor. Zamana yayarak hepsini halledeceğiz” dediği öğrenildi.
Milletvekillerine bakanların bir rakam zikretmediği ancak özellikle düşük emekli maaşlarına yönelik bir adım atılacağı bilgisinin paylaşıldığı belirtildi. Emeklilerle ilgili dernek ve STK’lar da asgari ücrette yapılacak artışın emekli maaşlarına da yansıtılması gerektiğini dile getiriyor.
Milletvekillerine bakanların bir rakam zikretmediği ancak özellikle düşük emekli maaşlarına yönelik bir adım atılacağı bilgisinin paylaşıldığı belirtildi. Emeklilerle ilgili dernek ve STK’lar da asgari ücrette yapılacak artışın emekli maaşlarına da yansıtılması gerektiğini dile getiriyor.