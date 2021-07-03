Emekli ve memur zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? 2021 Emekli temmuz zammı için son günler!
Emekli temmuz zammı için geri sayım başladı. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından milyonlarca emekliyi ilgilendiren emekli ve memur zammı netlik kazanacak. Ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez yapılan emekli zammında belirleyici olan enflasyon mayısta ise 0.89 yükselirken, gözler temmuz zammı için yapılacak açıklamaya çevrildi. Kurban Bayramı öncesi zamlı maaşların erken yatma ihtimali son gelen bilgilere göre yükseldi. Peki, emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte, milyonları ilgilendiren emekli temmuz zammının açıklanacağı tarih ve konuya dair detaylar.
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Temmuz emekli ve memur maşında zam oranları bu ay belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 5 Temmuz'da haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak. Beklenti gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 7.68 olacak. 13.5 milyon emekli için temmuz ayı zammı SSK ve Bağkur emeklisine direkt enflasyona endeksli olacak.
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ENFLASYON VERİLERİ BU AY AÇIKLANACAK
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 5 Temmuz'da haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak. TÜFE mayısta aylık yüzde 0,89, yıllık yüzde 16,59 artmıştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TOBB Müşterek Konsey Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, önlerindeki en önemli ve en öncelikli sorunun yüksek enflasyon olduğunu belirterek, "Büyüme hedeflerimizden feragat etmeksizin enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz." demişti.
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EMEKLİ VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Posta Gazetesi'nin haberine göre, ilk 5 ayda ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için yüzde 6.39’luk zammın oluştuğunu gösteriyor. Bu seviye, memur emeklisinin yüzde 3’lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark oluştu. Merkez Bankası’nın beklenti anketine göre haziran enflasyonunun (5 Temmuz’da açıklanacak) yüzde 1.21 olması öngörülüyor. Bu beklenti gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 7.68 olacak. Tüm emeklilere bu oranda zam yansıtılacak. Bu durumda memur emekli maaşlarında en az 232 lira artış olacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları ise ortalama 150-250 lira yükselecek.
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SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam ise direkt enflasyona endeksli. Bir başka deyişle ocak ve temmuz dönemlerinden geriye dönük 6 ayda oluşan enflasyon rakamı neyse o oranda zam yapılıyor. Toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için uygulanmıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; enflasyon ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisan ayında yüzde 1.68 artan enflasyon mayısta ise 0.89 yükseldi.
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ÖDEMELER ERKENE ALINABİLİR
Kurban Bayramı 20-23 Temmuz’da. Her bayram öncesi emeklilere maaşlar erken yatırılıyor. Temmuzda da bu uygulamanın olacağı yönünde beklenti hakim. Çünkü bazı emeklilerin maaş ödemesi bayrama denk geliyor. SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarını her ayın 17’sinden itibaren emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre çekiyor. Ödemeler ayın 28’ine kadar sürüyor. Dolayısıyla ödemesi bu tarihlere denk gelen emeklilere maaşları erken yatırılabilecek.