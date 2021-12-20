Emekli ve memur zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte 2022 memur ve emekli zammının açıklanacağı tarih
2022 asgari ücret zammının açıklanması ile birlikte memur ve emeklilerin zam oranı da internette aranan konular arasında oldu. 65 yaş üstü aylıklarının da belirlendiği asgari ücret açıklamasının ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. 2022 yılında yapılacak enflasyon açıklaması ile birlikte memur ve emekli zammı da açıklanmış olacak. Peki Emekli ve memur zammı ne zaman açıklanıyor? İşte detaylar
Asgari geçim indirimi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, Genel Sağlık Sigortası primi, kıdem ve ihbar tazminatı, SGK idari para cezaları gibi kalemlere asgari ücrete gelen artış oranında zam yapılacak.
65 YAŞ ÜSTÜ AYLIĞI
2021'de yaşlılık aylığı 864,89 liraya yükselmişti. 2022 yılında 1296 lira olarak uygulanacak.
Yeni asgari ücret düzenlemesi ile ilgili olarak Türk Metal Sendikası Başkanı ve Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Hürriyet’e değerlendirmelerde bulundu. Kavlak, “Asgari Geçim İndirimi’nin (AGİ) artık olmayacak olması ücretlere ve maaşlara olumsuz yansımayacak. AGİ, gelir vergisiyle ilgilidir. Asgari ücrete kadar olan kazançlardan gelir vergisi sıfırlanınca, AGİ’ye de gerek kalmıyor” dedi.
Asgari Ücret Komisyonu’nda müzakere edilerek benimsenen “tüm çalışanların asgari ücrete olan kazançlarının vergi dışı bırakılması” kararı, Asgari Ücret dışındaki ücretlere de olumlu yansıyacak. Düzenlemenin etkilerini anlatan Türk Metal Sendikası Başkanı ve Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, “Asgari Geçim İndiriminin (AGİ) kaldırılmasından dolayı kimsenin ücretlerinde düşüş olmayacak. Tam tersine Gelir Vergisi düzenlemesi sayesinde tüm çalışanlarımızın ücretlerinde artış olacak” diye konuştu.
Asgari Ücret Komisyonu’nda müzakere edilerek benimsenen “tüm çalışanların asgari ücrete olan kazançlarının vergi dışı bırakılması” kararı, Asgari Ücret dışındaki ücretlere de olumlu yansıyacak. Düzenlemenin etkilerini anlatan Türk Metal Sendikası Başkanı ve Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, “Asgari Geçim İndiriminin (AGİ) kaldırılmasından dolayı kimsenin ücretlerinde düşüş olmayacak. Tam tersine Gelir Vergisi düzenlemesi sayesinde tüm çalışanlarımızın ücretlerinde artış olacak” diye konuştu.
İŞSİZLİK MAAŞI VE YAŞLILIK AYLIĞI DA ARTACAK
1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak asgari ücretin 4 bin 253 liraya yükseltilmesi, işsizlik maaşından yaşlılık aylığına kadar birçok ödemeyi de yakından ilgilendiriyor. İşsizlik ödeneğinin en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40’ı, en yükseği ise yüzde 80’i kadar veriliyor. Buna göre 2022 yılında en düşük işsizlik maaşı 2 bin 130 lira, en yüksek işsizlik maaşı da 4 bin 260 lira olacak. Bunun yanı sıra yine asgari ücrete göre belirlenen yaşlılık aylığı 2021’deki 864.89 lira seviyesinden bin 301 TL’ye çıkacak. Engelli aylığı da bin 35 TL’den bin 558 TL’ye çıkacak. Genel Sağlık Sigortası primleri de asgari ücret artışından etkilenecek. GSS primi 2021’de 107 iken, 2022’de 161 lira olacak.
Memur ve emekli zammı ne olacak?
Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi köşesinde memur ve emekli zammı hakkında bu yazıyı kaleme aldı:
Ekonomik sıkıntı, fiyat artışları ve dövizin yükselişi en çok dar gelirlileri etkiliyor. Asgari ücretle çalışanlar, emekliler ve memurlar hayat pahalılığını en derinden hisseden kesimleri oluşturuyor. Bu ekonomik dalgalanmaya işsiz olarak yakalananların ise Allah yardımcısı olsun.
Düşük enflasyonu, üretimi ve yüksek büyümeyi esas alan yeni tip ekonomik modele ilişkin en önemli kaygım, insan unsuruydu. Çünkü AK Parti her zaman ekonomik modelinin merkezine insanı koydu. Refah artışını esas aldı. Ekmeği büyüttü. İnsanların ev ve araba sahibi olması için düşük faizli kredileri devreye soktu.
Ekonomik sıkıntı, fiyat artışları ve dövizin yükselişi en çok dar gelirlileri etkiliyor. Asgari ücretle çalışanlar, emekliler ve memurlar hayat pahalılığını en derinden hisseden kesimleri oluşturuyor. Bu ekonomik dalgalanmaya işsiz olarak yakalananların ise Allah yardımcısı olsun.
Düşük enflasyonu, üretimi ve yüksek büyümeyi esas alan yeni tip ekonomik modele ilişkin en önemli kaygım, insan unsuruydu. Çünkü AK Parti her zaman ekonomik modelinin merkezine insanı koydu. Refah artışını esas aldı. Ekmeği büyüttü. İnsanların ev ve araba sahibi olması için düşük faizli kredileri devreye soktu.
BAKAN VEDAT BİLGİN NE DEDİ
Şimdi önümüzde memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan artışlar duruyor. Özellikle emeklilerin durumu çok sıkıntılı. Bu memurların iyi olduğu anlamına gelmiyor.
Fiyat artışları karşısında memurlarımızı ve emeklileri rahatlatacak bir düzenlemeye ihtiyaç var. Hafta sonu Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’le bir temasım oldu. Enflasyon oranı açıklandıktan sonra memur maaşları ve emeklilerle ilgili çalışmalara başlayacaklarını söyledi. O nedenle bu aşamada bir oran ya da rakam söylemesinin mümkün olmadığını ifade etti.
Fiyat artışları karşısında memurlarımızı ve emeklileri rahatlatacak bir düzenlemeye ihtiyaç var. Hafta sonu Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’le bir temasım oldu. Enflasyon oranı açıklandıktan sonra memur maaşları ve emeklilerle ilgili çalışmalara başlayacaklarını söyledi. O nedenle bu aşamada bir oran ya da rakam söylemesinin mümkün olmadığını ifade etti.
REFAH PAYI
TÜİK enflasyon rakamlarını 3 Ocak’ta açıklayacak. Kamu çalışanları için ağustos ayında yapılan bir anlaşma var. Buna göre 2022 yılının ilk yarısı için yüzde 5 zam artı son 6 ayın enflasyon farkı esas alınmıştı. İkinci yarı için yüzde 7 zam artı enflasyon farkı olarak anlaşmaya varılmıştı.
Ama ekonomik sıkıntılar nedeniyle çalışanların ve emeklilerin hak kaybının telafi edilmesi için refah payı verilmesi üzerinde anlaşmaya varıldı. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın çabasının ve Çalışma Bakanı Bilgin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olumlu yaklaşımının altını çizmek gerekiyor. Asıl artış refah payı üzerinden yapılacak. Bu seyyanen mi yoksa oransal bir artış şeklinde mi olacak belli değil.
Ama ekonomik sıkıntılar nedeniyle çalışanların ve emeklilerin hak kaybının telafi edilmesi için refah payı verilmesi üzerinde anlaşmaya varıldı. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın çabasının ve Çalışma Bakanı Bilgin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olumlu yaklaşımının altını çizmek gerekiyor. Asıl artış refah payı üzerinden yapılacak. Bu seyyanen mi yoksa oransal bir artış şeklinde mi olacak belli değil.
Çalışma Bakanı Bilgin, ayrıca emeklilerle ilgili kapsamlı bir çalışma yaptıklarının da altını çizdi. Özellikle de emeklilerin ciddi bir maaş zammına ihtiyacı var. Hele alt seviyeden aylık alan emeklilerin.
ASGARİ ÜCRETTEKİ SEVİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücreti açıklarken çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmemeye kararlıyız demişti. Erdoğan, insan odaklı siyaset yapan bir lider. Bu millete sevdalı bir lider. Fiyat artışlarının memur ve emeklilerimizi nasıl sıkıntıya soktuğunu bildiğinden eminim. Uykularının kaçtığından kuşkum yoktur. O nedenle asgari ücrete paralel bir artış bekliyorum.