Emekli ve memur zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte 2022 memur ve emekli zammının açıklanacağı tarih

İŞSİZLİK MAAŞI VE YAŞLILIK AYLIĞI DA ARTACAK

1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak asgari ücretin 4 bin 253 liraya yükseltilmesi, işsizlik maaşından yaşlılık aylığına kadar birçok ödemeyi de yakından ilgilendiriyor. İşsizlik ödeneğinin en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40’ı, en yükseği ise yüzde 80’i kadar veriliyor. Buna göre 2022 yılında en düşük işsizlik maaşı 2 bin 130 lira, en yüksek işsizlik maaşı da 4 bin 260 lira olacak. Bunun yanı sıra yine asgari ücrete göre belirlenen yaşlılık aylığı 2021’deki 864.89 lira seviyesinden bin 301 TL’ye çıkacak. Engelli aylığı da bin 35 TL’den bin 558 TL’ye çıkacak. Genel Sağlık Sigortası primleri de asgari ücret artışından etkilenecek. GSS primi 2021’de 107 iken, 2022’de 161 lira olacak.