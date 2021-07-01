Emekli ve memur zammı ne kadar? Öğretmen, polis, memur, emekli temmuz zammı belli oldu mu?
Emekli ve memur zammı ne kadar sorusu pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Kurban Bayramı öncesi zamlı ikramiyelerin ödenmesi beklenirken İlk 5 ayda ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için yüzde 6.39’luk zammın oluştuğunu gösterdi. Milyonların beklediği haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından 5 Temmuz itibarıyla maaş zammı netleşecek. Merkez Bankası’nın beklenti anketine göre haziran enflasyonunun yüzde 1.21 olması öngörülüyor. Peki, öğretmen, polis, memur, emekli temmuz zammı belli oldu mu? İşte, o bilgiler
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Emekli ve memur zammı için geri sayım devam ederken, Temmuz ayı öncesi zam oranı da netleşmeye başladı. 13.5 milyon emekli için açıklanacak enflasyon oranlarına göre, temmuz zammı kesinleşecek. Ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez yapılan emekli zammında belirleyici olan enflasyon mayısta ise 0.89 yükseldi. Kurban Bayramı öncesi zamlı maaşların erken yatma ihtimali son gelen bilgilere göre yükseldi. Peki, emekli temmuz zammı ne zaman açıklanacak? İşte, haziran ayı enflasyon verilerine göre belirlenecek olan emekli ve memur temmuz zammı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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EMEKLİ VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Posta Gazetesi'nin haberine göre, ilk 5 ayda ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için yüzde 6.39’luk zammın oluştuğunu gösteriyor. Bu seviye, memur emeklisinin yüzde 3’lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark oluştu. Merkez Bankası’nın beklenti anketine göre haziran enflasyonunun (5 Temmuz’da açıklanacak) yüzde 1.21 olması öngörülüyor. Bu beklenti gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 7.68 olacak. Tüm emeklilere bu oranda zam yansıtılacak. Bu durumda memur emekli maaşlarında en az 232 lira artış olacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları ise ortalama 150-250 lira yükselecek.
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EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
13.5 milyon emekli için temmuz ayı birçok gelişmeyi barındırıyor. 5 Temmuz itibarıyla maaş zammı netleşecek ve zamlı maaşların erken yatma ihtimali yüksek. Ayrıca Kurban Bayramı öncesi zamlı ikramiyeler ödenecek.
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SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam ise direkt enflasyona endeksli. Bir başka deyişle ocak ve temmuz dönemlerinden geriye dönük 6 ayda oluşan enflasyon rakamı neyse o oranda zam yapılıyor. Toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için uygulanmıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; enflasyon ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisan ayında yüzde 1.68 artan enflasyon mayısta ise 0.89 yükseldi.
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ÖDEMELER ERKENE ALINABİLİR
Kurban Bayramı 20-23 Temmuz’da. Her bayram öncesi emeklilere maaşlar erken yatırılıyor. Temmuzda da bu uygulamanın olacağı yönünde beklenti hakim. Çünkü bazı emeklilerin maaş ödemesi bayrama denk geliyor. SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarını her ayın 17’sinden itibaren emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre çekiyor. Ödemeler ayın 28’ine kadar sürüyor. Dolayısıyla ödemesi bu tarihlere denk gelen emeklilere maaşları erken yatırılabilecek.