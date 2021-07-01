Emekli ve memur zammı ne kadar? Öğretmen, polis, memur, emekli temmuz zammı belli oldu mu?

Emekli ve memur zammı için geri sayım devam ederken, Temmuz ayı öncesi zam oranı da netleşmeye başladı. 13.5 milyon emekli için açıklanacak enflasyon oranlarına göre, temmuz zammı kesinleşecek. Ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez yapılan emekli zammında belirleyici olan enflasyon mayısta ise 0.89 yükseldi. Kurban Bayramı öncesi zamlı maaşların erken yatma ihtimali son gelen bilgilere göre yükseldi. Peki, emekli temmuz zammı ne zaman açıklanacak? İşte, haziran ayı enflasyon verilerine göre belirlenecek olan emekli ve memur temmuz zammı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.