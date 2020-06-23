Emekli ve memur temmuz zammında son durum: Emekli ve memur temmuz zammı ne kadar olacak?
Emekli ve memur temmuz zammında son durum haziran ayının son günlerinde en çok merak edilen konuların başında geliyor. Enflasyon oranında maaşları artacak olan binlerce emekli ve memur, temmuz zammı için yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Emekli ve memur temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli ve memur temmuz zammında son durum ne?
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1
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Yılın ilk zammını ocak ayında alan emekli ve memurların gözü kulağı temmuz zammında. SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri, ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. Kesin zam oranı ise 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte netleşecek. Peki, Emekli ve memur temmuz zammı ne kadar olur?
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Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, emekli ve memur temmuz zammını köşesine taşıdı. İşte Doğan’ın “yüzde 4.57 zam kesin” yazısındaki ifadeler:
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TÜİK, 2020 ocak-mayıs enflasyonunu açıkladı. 5 aylık enflasyon yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 4.57 zam kesin gözüküyor. Enflasyon bu oranın üstüne çıkarsa emekliler daha fazla zam alabilecek. Kesin zam oranı ise 3 Temmuz’da açıklanacak, geçmiş 6 aya ait enflasyon oranına göre netleşecek.
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EN DÜŞÜK MAAŞ 1.500 LİRA
Zamla birlikte senenin ikinci yarısında en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.214 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 1.985 liraya çıkacak. En düşük tarım emeklisinin aylığı ise 1.490 lira olacak, ancak nisan ayında çıkan yeni yasa ile en düşük emekli aylığı 1.500 liranın altında olmayacak. Bu nedenle de 1.500 liranın altında emekli aylığı alan SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz ayından itibaren 1.500 lira olarak emekli maaşlarını alacaklar. Temmuz zammından ise yararlanamayacaklar. Bu yılın başında ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını yüzde 6.50 zamlı almıştı. Temmuz zamlı maaşlarla birlikte ek ödemeler de artacak.