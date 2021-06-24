Emekli ve memur temmuz zammı ne zaman açıklanacak? Emekli maaşları ne kadar olacak? Emeklilere çifte müjde!

EMEKLİ VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? Posta Gazetesi'nin haberine göre, ilk 5 ayda ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için yüzde 6.39’luk zammın oluştuğunu gösteriyor. Bu seviye, memur emeklisinin yüzde 3’lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark oluştu. Merkez Bankası’nın beklenti anketine göre haziran enflasyonunun (5 Temmuz’da açıklanacak) yüzde 1.21 olması öngörülüyor. Bu beklenti gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 7.68 olacak. Tüm emeklilere bu oranda zam yansıtılacak. Bu durumda memur emekli maaşlarında en az 232 lira artış olacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları ise ortalama 150-250 lira yükselecek.