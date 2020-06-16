Emekli ve memur temmuz zammı belli oldu mu? Emekli ve memur zammında son durum

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği temmuz zammı belli oluyor. Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranlarına göre, binlerce SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına zam yansıtılacak. Yılın ilk ayına ilk zamlarını alan emekli ve memurlar şimdi temmuz zammı için enflasyon rakamına kilitlenmiş durumda.



Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Ocak ve temmuzdan geriye dönük 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da toplu sözleşme zammına ekleniyor.