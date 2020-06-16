Emekli ve memur temmuz zammı belli oldu mu? Emekli ve memur zammında son durum
Temmuz zammı için geri sayım devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına her yıl ocak ve temmuz ayı olmak üzere yılda 2 kez zam uygulanıyor. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli olacak. Peki, Emekli ve memur temmuz zammı belli oldu mu? İşte emekli ve memur zammında son durum...
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Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği temmuz zammı belli oluyor. Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranlarına göre, binlerce SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına zam yansıtılacak. Yılın ilk ayına ilk zamlarını alan emekli ve memurlar şimdi temmuz zammı için enflasyon rakamına kilitlenmiş durumda.
Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Ocak ve temmuzdan geriye dönük 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da toplu sözleşme zammına ekleniyor.
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ENFLASYON FARKI NE KADAR OLUR?
Emekli ve memur maaşlarına enflasyon oranına göre zam yapılıyor. Yılın ilk 4 ayında toplam aylık enflasyon yüzde 3.16 oldu. Yüzde 4'ü aşması halinde maaşlara zam yapılacak. Vatandaşlar heyecanla temmuz zammının açıklanacağı haziran ayı enflasyon rakamlarını bekliyorlar. Toplamda yılın ilk 4 ayı için kümülatif enflasyon rakamları yüzde 3.16 oldu. Haziran ile beraber enflasyonun yüzde 4’ü aşması durumunda, memurlar ve memur emeklileri aşılan miktarda enflasyon farkı alacak.
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EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur ve emekliler enflasyon farkına göre zam ya da maaşlarına fark alıyorlar. Yılın ilk 4 ayında toplam aylık enflasyon yüzde 3.16 oldu. Yüzde 4'ü aşması halinde maaşlara zam yapılacak.
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Toplamda yılın ilk 4 ayı için kümülatif enflasyon rakamları yüzde 3.16 oldu. Haziran ile beraber enflasyonun yüzde 4’ü aşması durumunda, memurlar ve memur emeklileri aşılan miktarda enflasyon farkı alacak. Mayıs ve haziran enflasyon rakamı toplamda yüzde 0.84’ün üzerine çıkarsa memur ve memur emeklileri aşan kısmı için fark alacaklar. Memurlar 2020’nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. İkinci altı ay için de yüzde 4 zam alacak.