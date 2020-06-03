Emekli ve memur maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Gözler 2020 emekli ve memur zammında

Emekli ve memur maaşlarına enflasyon oranına göre zam yapılıyor. Yılın ilk 4 ayında toplam aylık enflasyon yüzde 3.16 oldu. Yüzde 4'ü aşması halinde maaşlara zam yapılacak. Vatandaşlar heyecanla temmuz zammının açıklanacağı haziran ayı enflasyon rakamlarını bekliyorlar. Toplamda yılın ilk 4 ayı için kümülatif enflasyon rakamları yüzde 3.16 oldu. Haziran ile beraber enflasyonun yüzde 4’ü aşması durumunda, memurlar ve memur emeklileri aşılan miktarda enflasyon farkı alacak.



EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?



Memur ve emekliler enflasyon farkına göre zam ya da maaşlarına fark alıyorlar. Yılın ilk 4 ayında toplam aylık enflasyon yüzde 3.16 oldu. Yüzde 4'ü aşması halinde maaşlara zam yapılacak.

Toplamda yılın ilk 4 ayı için kümülatif enflasyon rakamları yüzde 3.16 oldu. Haziran ile beraber enflasyonun yüzde 4’ü aşması durumunda, memurlar ve memur emeklileri aşılan miktarda enflasyon farkı alacak. Mayıs ve haziran enflasyon rakamı toplamda yüzde 0.84’ün üzerine çıkarsa memur ve memur emeklileri aşan kısmı için fark alacaklar. Memurlar 2020’nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. İkinci altı ay için de yüzde 4 zam alacak.

Posta Gazetesi'nin haberine göre, ilk 6 ayda çıkacak enflasyonun yüzde 4’ü aşması durumunda, memurlar aşılan miktarda enflasyon zammı da alacak.

