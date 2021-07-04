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Ekonomi
Haber Giriş: 04 Temmuz 2021 - 12:44 | 

Emekli ve memur maaş zam oranı belli oldu mu? Yüzde 6,39'a dikkat çekildi

İşçi, memur, emekli maaşı zam oranı, 5 Temmuz sabahı açıklanacak enflasyon rakamlarına göre şekillenecek. İlk 6 aylık enflasyon oranının ortalamasının belirlenmesinin ardından emekli ve memur zam oranları da netlik kazanmış olacak. Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanacak. Haziran rakamlarının ortaya çıkmasının ardından ilk 6 aylık enflasyon ortalaması belirlenmiş olacak. Peki, emekli ve memur maaş zam oranı belli oldu mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Emekli ve memur zam oranı netlik kazanıyor. Kamu görevlileri hakem kurulunun 5. dönem toplu sözleşmesinde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için belirlenen zam oranı 2021 yılında yüzde 3+3 olarak açıklanmıştı. Ocak-Mayıs periyoduna bakıldığında ise bu rakam 6,39 çıkmıştı. Belirlenen yüzde 3'ün üzerine yüzde 3,39'luk bir ek zam söz konusu olacak. Haziran ayına ilişkin rakamın belirlenmesiyle birlikte enflasyon farkı da netleşmiş olacak. Bu fark da memurların ve aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak.

2EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emekli ve memurların zam oranları, 5 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak olan TÜİK enflasyon rakamlarının ardından netlik kazanacak.

3BEŞ AYLIK ENFLASYON YÜZDE 6.39

BEŞ AYLIK ENFLASYON YÜZDE 6.39

Enflasyon oranının doğrudan etkileyeceği kesimlerin başında işçi, memur ve emekliler gelecek.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.

Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,39 arttığı dikkate alındığında, memur maaşlarına enflasyon farkı gündeme gelecek. Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak.

Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.

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Diğer yandan, söz konusu döneme ait enflasyon verisi, kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde de dikkate alınacak.

5

Pazarlık görüşmelerinde, taban ücret, skala farklılıklarının yanında 6 aylık enflasyon rakamı da kritik madde olacak.

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