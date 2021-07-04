Emekli ve memur maaş zam oranı belli oldu mu? Yüzde 6,39'a dikkat çekildi
İşçi, memur, emekli maaşı zam oranı, 5 Temmuz sabahı açıklanacak enflasyon rakamlarına göre şekillenecek. İlk 6 aylık enflasyon oranının ortalamasının belirlenmesinin ardından emekli ve memur zam oranları da netlik kazanmış olacak. Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanacak. Haziran rakamlarının ortaya çıkmasının ardından ilk 6 aylık enflasyon ortalaması belirlenmiş olacak. Peki, emekli ve memur maaş zam oranı belli oldu mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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