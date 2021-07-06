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Ekonomi
Haber Giriş: 06 Temmuz 2021 - 08:02 | 

Emekli ve memur zammı Temmuz 2021 ne kadar oldu? En düşük ve yüksek memur emekli maaşı kaç TL oldu? İşte, mesleklere göre zam oranı

Emekli ve memur zammı milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla birlikte Temmuz 2021 memur ve emekli zammı da netlik kazanmış oldu. Son 6 ayın enflasyon ortalaması alınarak yapılan zam, yatacak olan ilk maaşa yansıtılacak. Peki, emekli ve memur zammı Temmuz 2021 ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Memur ve emekli zammı ne kadar oldu sorusunun yanıtı enflasyon oranının açıklanmasının ardından yanıt buldu. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı TÜİK enflasyon rakamları ile belli oldu. Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanmasının ardından memur maaş farkı 6 aylık yüzde 5.45, emekli maaş zam oranı 6 aylık yüzde 8.45 olarak belirlendi. Peki, meslek gruplarına göre öğretmen, polis, doktor, mühendis ve diğer meslek gruplarında zamlı maaşlar ne kadar oldu? İşte, 2021 Memur ve emekli maaş zammı ve meslek gruplarına göre zam oranı tablosu hakkında ayrıntılı bilgiler.

2EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emekli ve memurların zam oranları, 5 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanan TÜİK enflasyon rakamlarının ardından netlik kazandı. Buna göre, Memurlar 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı. Emekliler ise yüzde 8.45 oranında zam almış oldu.

3MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAM ORANI NE KADAR OLDU

MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Memur ve emeklilerin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam da ortaya çıkmış oldu.

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Memurlar 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı. Emekliler ise yüzde 8.45 oranında zam almış oldu. Buna göre zamlı maaşlar şu tabloya göre şekillendi;

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En düşük memur maaşı 247 lira artış göstererek 4 bin 789 TL oldu. 7'nci derecedeki bir öğretim görevlisinin maaşı ise 413 TL zamlanarak 8 bin 09 TL oldu.

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