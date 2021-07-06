Emekli ve memur zammı Temmuz 2021 ne kadar oldu? En düşük ve yüksek memur emekli maaşı kaç TL oldu? İşte, mesleklere göre zam oranı

Memur ve emekli zammı ne kadar oldu sorusunun yanıtı enflasyon oranının açıklanmasının ardından yanıt buldu. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı TÜİK enflasyon rakamları ile belli oldu. Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanmasının ardından memur maaş farkı 6 aylık yüzde 5.45, emekli maaş zam oranı 6 aylık yüzde 8.45 olarak belirlendi. Peki, meslek gruplarına göre öğretmen, polis, doktor, mühendis ve diğer meslek gruplarında zamlı maaşlar ne kadar oldu? İşte, 2021 Memur ve emekli maaş zammı ve meslek gruplarına göre zam oranı tablosu hakkında ayrıntılı bilgiler.