Emekli ve memur zammı Temmuz 2021 ne kadar oldu? En düşük ve yüksek memur emekli maaşı kaç TL oldu? İşte, mesleklere göre zam oranı
Emekli ve memur zammı milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla birlikte Temmuz 2021 memur ve emekli zammı da netlik kazanmış oldu. Son 6 ayın enflasyon ortalaması alınarak yapılan zam, yatacak olan ilk maaşa yansıtılacak. Peki, emekli ve memur zammı Temmuz 2021 ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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