Emekli tenis yıldızı Maria Sharapova formunu böyle koruyor
Bu yılın şubat ayında tenis kortlarından emekli olduğunu açıklayan 32 yaşındaki Maria Sharapova yine de eski alışkanlıklarından vazgeçmedi.
Backgrid USA
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Sharapova, dün saban Los Angeles'ta bir plajda kumların üzerinde jimnastik yaparken görüntülendi.
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Siyah bir tayt, spor sutyeni ve spor ayakkabılar giyip şapka takan Sharapova, esneme ve karın kaslarını güçlendirici egzersizler yaptı. Güzel tenisçi, egzersizin ardından bol bol su içip güne devam etti.
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Kariyeri boyunca beşi Grand Slam olmak üzere toplam 36 şampiyonluk kazanan Maria Sharapova, 2020 Şubat ayında emekliye ayrıldığını açıklamıştı.
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Maria Sharapova, Vanity Fair ve Vogue internet sitelerinden yayınladığı bir mektupla emekli olduğunu açıkladı. Sharapova mektubunda, “Tenis, sana elveda diyorum” diye yazdı.
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2016 Avustralya Açık esnasında alınan bir doping numunesi pozitif çıkan Sharapova, 26 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 15 ay tenisten men edildi.
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Sharapova'nın cezası 26 Nisan 2017'de sona erdi. Fakat ondan sonra kariyeri bir türlü istediği gibi eski güzel günlerine dönemedi.