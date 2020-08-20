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Haber Giriş: 20 Ağustos 2020 - 09:37 | 

Emekli tenis yıldızı Maria Sharapova formunu böyle koruyor

Bu yılın şubat ayında tenis kortlarından emekli olduğunu açıklayan 32 yaşındaki Maria Sharapova yine de eski alışkanlıklarından vazgeçmedi.

Backgrid USA

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Sharapova, dün saban Los Angeles'ta bir plajda kumların üzerinde jimnastik yaparken görüntülendi.

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Siyah bir tayt, spor sutyeni ve spor ayakkabılar giyip şapka takan Sharapova, esneme ve karın kaslarını güçlendirici egzersizler yaptı. Güzel tenisçi, egzersizin ardından bol bol su içip güne devam etti.

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Kariyeri boyunca beşi Grand Slam olmak üzere toplam 36 şampiyonluk kazanan Maria Sharapova, 2020 Şubat ayında emekliye ayrıldığını açıklamıştı.

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Maria Sharapova, Vanity Fair ve Vogue internet sitelerinden yayınladığı bir mektupla emekli olduğunu açıkladı. Sharapova mektubunda, “Tenis, sana elveda diyorum” diye yazdı.

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2016 Avustralya Açık esnasında alınan bir doping numunesi pozitif çıkan Sharapova, 26 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 15 ay tenisten men edildi.

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Sharapova'nın cezası 26 Nisan 2017'de sona erdi. Fakat ondan sonra kariyeri bir türlü istediği gibi eski güzel günlerine dönemedi.

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