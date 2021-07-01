Emekli temmuz zammı ne zaman, hangi gün açıklanacak? Gözler Haziran ayı enflasyon rakamlarında!

ENFLASYON VERİLERİ BU AY AÇIKLANACAK Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 5 Temmuz'da haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak. TÜFE mayısta aylık yüzde 0,89, yıllık yüzde 16,59 artmıştı.



Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TOBB Müşterek Konsey Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, önlerindeki en önemli ve en öncelikli sorunun yüksek enflasyon olduğunu belirterek, "Büyüme hedeflerimizden feragat etmeksizin enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz." demişti.



Elvan, temmuz ayından itibaren Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Finansal İstikrar Komitesi ve Fiyat İstikrar Komitesinin düzenli olarak aylık toplantılarına başlayacağını da duyurmuştu.