Emekli temmuz zammı ne kadar olacak 2021? SSK ve Bağkur emekli maaş zammı belli oldu mu? Gözler o tarihte!
Emekli temmuz zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği temmuz zammı enflasyon oranıyla birlikte netleşecek. Ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez yapılan emekli zammında belirleyici olan enflasyon mayısta ise 0.89 yükseldi. İlk 5 ayda ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için yüzde 6.39’luk zammın oluştuğunu gösterdi. Kurban Bayramı öncesi zamlı maaşların erken yatma ihtimali son gelen bilgilere göre yükseldi. Peki, emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte, milyonları ilgilendiren emekli ve memur temmuz zammının ödeneceği tarih ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Emekli ve memur zammı için tüm gözler bu ayki enflasyon verilerine çevrildi. SSK, Bağ-Kur, emeklileri, ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alacaklar. Beklentiler gerçekleşirse memur emekli maaşlarında en az 232 lira artış olacak. Merkez Bankası’nın beklenti anketine göre haziran enflasyonunun yüzde 1.21 olması öngörülüyor. 5 Temmuz itibarıyla maaş zammı netleşecek.
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EMEKLİ VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Posta Gazetesi'nin haberine göre, ilk 5 ayda ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için yüzde 6.39’luk zammın oluştuğunu gösteriyor. Bu seviye, memur emeklisinin yüzde 3’lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark oluştu. Merkez Bankası’nın beklenti anketine göre haziran enflasyonunun (5 Temmuz’da açıklanacak) yüzde 1.21 olması öngörülüyor. Bu beklenti gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 7.68 olacak. Tüm emeklilere bu oranda zam yansıtılacak. Bu durumda memur emekli maaşlarında en az 232 lira artış olacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları ise ortalama 150-250 lira yükselecek.
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EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
13.5 milyon emekli için temmuz ayı birçok gelişmeyi barındırıyor. 5 Temmuz itibarıyla maaş zammı netleşecek ve zamlı maaşların erken yatma ihtimali yüksek. Ayrıca Kurban Bayramı öncesi zamlı ikramiyeler ödenecek.
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SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam ise direkt enflasyona endeksli. Bir başka deyişle ocak ve temmuz dönemlerinden geriye dönük 6 ayda oluşan enflasyon rakamı neyse o oranda zam yapılıyor. Toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için uygulanmıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; enflasyon ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisan ayında yüzde 1.68 artan enflasyon mayısta ise 0.89 yükseldi.
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ÖDEMELER ERKENE ALINABİLİR
Kurban Bayramı 20-23 Temmuz’da. Her bayram öncesi emeklilere maaşlar erken yatırılıyor. Temmuzda da bu uygulamanın olacağı yönünde beklenti hakim. Çünkü bazı emeklilerin maaş ödemesi bayrama denk geliyor. SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarını her ayın 17’sinden itibaren emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre çekiyor. Ödemeler ayın 28’ine kadar sürüyor. Dolayısıyla ödemesi bu tarihlere denk gelen emeklilere maaşları erken yatırılabilecek.