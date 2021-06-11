Emekli temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak? Milyonlar bekliyor!
Emekli zammı, enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından milyonlarda emeklinin gündemine geldi. Memur ve emeklilerin maaşlarına ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez yapılan zam temmuz ayında netleşecek. SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam ise direkt enflasyona endeksli olacak. Ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için şimdiden yani temmuza kadar 1 ay varken yüzde 6.39'luk zammın oluştuğunu gösteriyor. Peki, emekli temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli zammı ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 temmuz ayı emekli zammı ile ilgili son gelişmeler.
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Emekli maaşı ve memur maaşı zammı ne kadar olacak sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zamda kritik enflasyon verileri etkili olacak. Açıklanan enflasyon verilerine göre SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden yüzde 5.46’lık zammı garantiledi. Haziranda enflasyon yerinde saysa bile en düşük memur emekli maaşı 3.214 liraya çıkacak.
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MAYISTA YÜZDE 0.89 OLDU
Yapılan zamların ardından 5 ayı geride bıraktık. Dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), memur ve emekli için en kritik enflasyon verilerden birini daha açıkladı.
Ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisan ayında yüzde 1.68 artan enflasyon mayısta ise 0.89 olarak gerçekleşti. Pandeminin oluşturduğu tedarik sıkıntısı, emtia fiyatlarının global arenada artıyor olması ve maliyet artışları talep tarafındaki güçlü seyir bu dönemde enflasyondaki yükselişin sürmesinde etkili oldu.
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EN DÜŞÜK NE KADAR OLACAK?
Ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için şimdiden yani temmuza kadar 1 ay varken yüzde 6.39'luk zammın oluştuğunu gösteriyor. İlk 5 aylık enflasyon da yüzde 3'lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark oluştu. Haziran ayı enflasyonları, net memur ve emekli zammı ile fark oranını tayin edecek. Ocakta en düşük memur emekli maaşı 3.021 liraya çıkmıştı.
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Haziranda enflasyon yerinde saysa bile en düşük memur emekli maaşı 3.214 liraya çıkacak. Ocakta en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 3.523 liradan 3.782 liraya yükselmişti. Dün oluşan farkla maaş 4.024 liraya çıkmış oldu.
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TABAN MAAŞ 1500 LİRA
Koronavirüs önlemleri kapsamında Mart 2020'de çıkan yasa ile en düşük emekli aylığı 1.500 liraya yükseltilmişti. Yani bu maaşın altında zam alan emekli yok. Emeklinin dul ve yetimi ise hissesi oranında maaş alıyor. Zamlar da hisse oranında artıyor. İlk 6 ayda enflasyon bu oranda kalırsa en düşük Bağkur'lu esnaf emekli maaşı 1.763 liradan ... liraya çıkacak. En düşük çiftçi emeklisi aylığı 1.662 liradan 1768 liraya çıkacak. Son 5 ayda oluşan yüzde 6.39'luk kümülatif enflasyonla şimdiden en düşük esnaf emekli maaşı 1.763 liradan 1.876 liraya çıkacak. 2000 yılından önce emekli olan SSK'lının en düşük maaşı ocakta 2.420 liraydı. Geri kalan aylarda enflasyon sıfır bile çıksa, bu maaş 2.575 liraya yükselecek.
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Bayram ikramiyesi 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı ikramiyesi 6-7 Mayıs'ta hesaba yattı. Kurban Bayramı ise 20 Temmuz'da başlıyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında belirlenen tarihte yatması bekleniyor. Ödemeler yine 1.100 lira olacak. SSK ve Bağkur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak.