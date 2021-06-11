Emekli temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak? Milyonlar bekliyor!

TABAN MAAŞ 1500 LİRA Koronavirüs önlemleri kapsamında Mart 2020'de çıkan yasa ile en düşük emekli aylığı 1.500 liraya yükseltilmişti. Yani bu maaşın altında zam alan emekli yok. Emeklinin dul ve yetimi ise hissesi oranında maaş alıyor. Zamlar da hisse oranında artıyor. İlk 6 ayda enflasyon bu oranda kalırsa en düşük Bağkur'lu esnaf emekli maaşı 1.763 liradan ... liraya çıkacak. En düşük çiftçi emeklisi aylığı 1.662 liradan 1768 liraya çıkacak. Son 5 ayda oluşan yüzde 6.39'luk kümülatif enflasyonla şimdiden en düşük esnaf emekli maaşı 1.763 liradan 1.876 liraya çıkacak. 2000 yılından önce emekli olan SSK'lının en düşük maaşı ocakta 2.420 liraydı. Geri kalan aylarda enflasyon sıfır bile çıksa, bu maaş 2.575 liraya yükselecek.