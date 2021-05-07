Emekli Sandığı ve SKK bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor? İşte Ramazan Bayramı ikramiye ödeme tarihi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiye ödemelerinin başladığını bildirdi. Bilgin, yazılı açıklamasında, yasal düzenleme ile emeklilerin bayram ikramiyesinin 1.100 liraya yükseltildiğini anımsattı. Peki, Emekli Sandığı ve SKK Ramazan Bayramı ikramiye ödemesi ne zaman?
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Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödenmesine başlanmasının ardından şimdi de Emekli Sandığı ve SKK çıkışlı vatandaşların ne zaman ödeme alacağı merak konusu oldu. Bu konuda araştırma yapan emekli vatandaşlar, resmi bilgileri sorguluyor. İşte, Emekli Sandığı ve SKK ikramiye ödeme tarihi...
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"Emeklilerimize Ramazan Bayramı ikramiyeleri dün itibarıyla ödenmeye başladı. Bu kapsamda 12,7 milyon emeklimiz için toplam 12,3 milyar lira ödeme yapılacak.
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12,7 milyon emekliye 12,3 milyar lira ikramiye ödenecek. SSK emeklilerinin 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak.