MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEmekli Sandığı ve SKK bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor? İşte Ramazan Bayramı ikramiye ödeme tarihi
GeriGündem Emekli Sandığı ve SKK bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor? İşte Ramazan Bayramı ikramiye ödeme tarihi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 07 Mayıs 2021 - 09:36 | 

Emekli Sandığı ve SKK bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor? İşte Ramazan Bayramı ikramiye ödeme tarihi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiye ödemelerinin başladığını bildirdi. Bilgin, yazılı açıklamasında, yasal düzenleme ile emeklilerin bayram ikramiyesinin 1.100 liraya yükseltildiğini anımsattı. Peki, Emekli Sandığı ve SKK Ramazan Bayramı ikramiye ödemesi ne zaman?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödenmesine başlanmasının ardından şimdi de Emekli Sandığı ve SKK çıkışlı vatandaşların ne zaman ödeme alacağı merak konusu oldu. Bu konuda araştırma yapan emekli vatandaşlar, resmi bilgileri sorguluyor. İşte, Emekli Sandığı ve SKK ikramiye ödeme tarihi...

2

"Emeklilerimize Ramazan Bayramı ikramiyeleri dün itibarıyla ödenmeye başladı. Bu kapsamda 12,7 milyon emeklimiz için toplam 12,3 milyar lira ödeme yapılacak.

3

12,7 milyon emekliye 12,3 milyar lira ikramiye ödenecek. SSK emeklilerinin 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak.

4
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi