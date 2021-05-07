Emekli Sandığı ve SKK bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor? İşte Ramazan Bayramı ikramiye ödeme tarihi

Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödenmesine başlanmasının ardından şimdi de Emekli Sandığı ve SKK çıkışlı vatandaşların ne zaman ödeme alacağı merak konusu oldu. Bu konuda araştırma yapan emekli vatandaşlar, resmi bilgileri sorguluyor. İşte, Emekli Sandığı ve SKK ikramiye ödeme tarihi...