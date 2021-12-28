Emekli promosyon ödemesi ne kadar? Emekli maaşı 2022 promosyon ücreti güncellemesinde kritik uyarı!
Emekli promosyon ücreti, milyonlarca emeklinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Kamu ve özel bankalar promosyon ödemelerinin miktarını maaş miktarına göre kendileri belirlerken, BDDK'dan promosyon güncellemesi haberlerine yönelik açıklama geldi. son dönemlerde vatandaşlar arasında BDDK'nın güncellemesi ardından ‘promosyonların’ arttığına yönelik mesajların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Peki, emekli promosyon ödemesi ne kadar? İşte, emekli promosyon ödemeleri hakkında ayrıntılı bilgiler.
Bankaların 2022 emekli promosyonu miktarları son gelişmeler ile takip ediliyor. Alınan maaş oranına göre değişkenlik gösteren emekli maaşı promosyonu ile ilgili bankalar çeşitli kampanyalarını sürdürüyor. 500 ile 2 bin 500 lira arasında değişen emekli promosyon ödemelerini almak isteyenlerin aldıkları bankalara gidip promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor. Öte yandan konuyla ilgili BDDK’nın kararı doğrultusunda emekli maaşı banka promosyonunda zamlı ödeme alınabileceği mesajıyla ilgili uyarı geldi.
İŞ BANKASI
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile mevcut maaşını İş Bankası’ndan almakta olan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 8 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.
AKBANK
Akbank'tan yapılan promosyon açıklamasında "SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 15 Kasım 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Bankamızdan almayı taahhüt ederek 2.500 TL’ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz." denildi.
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile mevcut maaşını İş Bankası’ndan almakta olan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 8 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.
AKBANK
Akbank'tan yapılan promosyon açıklamasında "SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 15 Kasım 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Bankamızdan almayı taahhüt ederek 2.500 TL’ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz." denildi.
DENİZBANK
Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilerimiz 1.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanıyor.
GARANTİ BANKASI
Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara; 2.000 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Banka maaşa göre emeklilere 1.000, 1.250, 1.500 lira ödüyor.
Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilerimiz 1.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanıyor.
GARANTİ BANKASI
Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara; 2.000 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Banka maaşa göre emeklilere 1.000, 1.250, 1.500 lira ödüyor.
BDDK'DAN AÇIKLAMA
BDDK kaynakları böyle bir kararın bulunmadığını belirterek, mağduriyet olmaması için dikkatli olunmasını istedi. Bankaların ise emekli aylıklarını taşımak isteyenlere yönelik kampanyaları sürüyor. Bu arada SGK ile protokol çerçevesinde 2017 yılından bu yana bankaların emekli maaşlarına yapılan promosyon ödemeleri ise devam ediyor. Kamu ve özel bankalar promosyon ödemelerinin miktarını kendileri belirliyor. BDDK yetkilileri ise kurumun maaş promosyonlarıyla ilgili herhangi bir düzenleme veya karar hazırlığının ya da son dönemde bankalara bu yönde iletilen bir bilginin bulunmadığını vurguladı. Kamuoyunda sosyal medya ve telefon yazışmaları yoluyla yapılan mesajların da doğru olmadığını ifade ettiler.
Emeklilere gelen mesajlarda, “Emekli maaşı alan veya yakınları emekli maaşı alan arkadaşlar... 08 Kasım’da BDDK promosyon güncellemeleri ile ilgili bir karar aldı. BDDK kararıyla emeklilere promosyon güncellemesi yapılıyor. Maaş aldığınız bankaya gidip promosyon güncellemesi yapılmasını istiyorsunuz. Önce hak edilmemiş bakiyeyi kesip, sonra 2 bin TL yatırıyorlar. İstemezseniz yapmıyorlar. Otomatik bir uygulama değil. Son tarih 30 Aralık” ifadelerine yer veriliyor.