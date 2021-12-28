Emekli promosyon ödemesi ne kadar 2022? Emekli maaşı 2022 promosyon ücreti güncellemesinde kritik uyarı!

BDDK'DAN AÇIKLAMA

BDDK kaynakları böyle bir kararın bulunmadığını belirterek, mağduriyet olmaması için dikkatli olunmasını istedi. Bankaların ise emekli aylıklarını taşımak isteyenlere yönelik kampanyaları sürüyor. Bu arada SGK ile protokol çerçevesinde 2017 yılından bu yana bankaların emekli maaşlarına yapılan promosyon ödemeleri ise devam ediyor. Kamu ve özel bankalar promosyon ödemelerinin miktarını kendileri belirliyor. BDDK yetkilileri ise kurumun maaş promosyonlarıyla ilgili herhangi bir düzenleme veya karar hazırlığının ya da son dönemde bankalara bu yönde iletilen bir bilginin bulunmadığını vurguladı. Kamuoyunda sosyal medya ve telefon yazışmaları yoluyla yapılan mesajların da doğru olmadığını ifade ettiler.