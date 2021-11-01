Emekli olmak isteyenler dikkat! 161 bin kişi nasıl erken emekli oldu?

Bu kriterleri yerine getirmeyenler ise ortalama 51 bin lira birikim ile sistemden emekli olmuşlar ki, bu kesim toplam emeklilerin yüzde 25’ini oluşturuyor. Tabi, daha uzun süre kalıp, ortalamanın üzerinde katkı payı ödeyenler de var ki, bu kişilerin ise ortalama birikimleri 450-500 bin lira arasında diyebiliriz.