Emekli olduktan sonra Trabzon'a getirdi! Bu aracı başkasının kullanması yasak | '1.5 milyon teklif ettiler ama satmadım'

"1,5 MİLYON TEKLİF ETTİLER AMA SATMADIM"

Aracın 2005 yılında 50 bin TL maliyetini olduğunu kaydeden Yavuz, "Çok ilgi gösteren var. Çok teklifler geliyor. Bunu bir başkasının kullanması sakıncalı ve yasak. 2005 model aracım o zaman 50 bin TL'ye yakın bir maliyeti oldu. Bayiden sıfır bir otomobil alabilirdim. O dönem arabam olduğu için yeni bir araç almayı tercih etmedim. Değişik bir araba yapmak istedim. Bunun deposunu bir kere dolduruyorum 1 ay bana yetiyor. Yaylalara bile çıkıyorum. Plakası özel. Tabi resmiyette plakası yok. Arkasına bir römork yaptım. Kömürümü, odunumu onunla taşıyorum. Satın almak isteyenle oldu. 1,5 milyon teklif etti ama satmadım. Bundan sonrası ise hedeflerim var ama araç düşünmüyorum. Artık havadan gidecek bir planör planlıyorum. Uçmak istiyorum ama bölgemizde aradığım parçaları bulamıyorum" şeklinde konuştu.