Gündem Haberleri

Emekli olduktan sonra Trabzon'a getirdi! Bu aracı başkasının kullanması yasak | '1.5 milyon teklif ettiler ama satmadım'

Güncelleme Tarihi:

#Trabzon#El Yapımı Otomobil#Cabrio Araç
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2025 09:29

Trabzonlu Sabri Yavuz, tamamen kendi imkanlarıyla tasarladığı üstü açılabilir iki kişilik otomobiliyle Karadeniz insanının pratik zekasını ve azmini bir kez daha ortaya koydu. İstanbul'da uzun yıllar şoförlük yapan Yavuz, 20 yıl önce hayalini kurduğu cabrio tarzı aracı, mühendislik eğitimi almadan, yalnızca el becerisiyle kendi atölyesinde adım adım hayata geçirdi.