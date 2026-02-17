×
Emekli oldu ama bırakamadı: Metrelerce yüksekliğe çıkıp asıyor! 'Mesajlar yurt dışından bile okunabiliyor'

Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2026 14:01

"Son mahyacı" olarak anılan 70 yaşındaki Kahraman Yıldız ve ekibi, ramazan ayında camilerin minarelerine astığı mahyalarla gökleri aydınlatıyor. "2013'te emekli oldum, o günden beri emekli arkadaşlarımla bu işi devam ettirmeye çalışıyorum. Bu bayrağı birisine vermemiz gerekiyor." diyen Yıldız Selimiye'nin minarelerine asılan mahyadaki mesajların yurt içinden ve yurt dışından okunabildiğini vurguladı.