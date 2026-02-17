Emekli oldu ama bırakamadı: Metrelerce yüksekliğe çıkıp asıyor! 'Mesajlar yurt dışından bile okunabiliyor'

"BU BAYRAĞI BİRİSİNE VERMEMİZ GEREKİYOR"
Mahya ustası Yıldız, yarım asrı aşkındır mesleğini sürdürdüğünü söyledi.
Çırak yetiştirmek istediğini dile getiren Yıldız, "Gençlerin bu işi devam ettirmesini istiyorum. Daha önce yanımıza gelenler oldu. Bacak ağrısı, kol ağrısı derken yürütemediler bu işi. 2013'te emekli oldum, o günden beri emekli arkadaşlarımla bu işi devam ettirmeye çalışıyorum. Bu bayrağı birisine vermemiz gerekiyor." dedi.
Yıldız, yağışlı ve rüzgarlı hava şartlarının çalışmalarını engellediğini, mahya asarken zorlandıklarını kaydetti.