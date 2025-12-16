Türkiye'nin bu cins için önemli bir çeÅŸitlenme merkezi olduÄŸunu anlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Genelde Akdeniz havzasÄ±ndan Orta Asya'ya kadar, Afrika kÄ±tasÄ±nÄ±n Cape bölgesine (Cape Town), Güney Afrika'ya kadar uzanan geniÅŸ bir yayÄ±lÄ±ma sahip. Ülkemiz de bu anlamda oldukça önemli bir noktada, bu 100 kadar türünün neredeyse yarÄ±sÄ± ülkemizde bulunuyor. Son türle beraber 49 pelemir türü ülkemizde bulunmaktadÄ±r. Bunlardan 25'i de ülkemize has endemik türler olarak bilim dünyasÄ±nda yer almaktadÄ±r. Bu anlamda oldukça deÄŸerlidir."

YÄ±ldÄ±rÄ±m, türün dar bir coÄŸrafyada yayÄ±lÄ±ÅŸ gösterdiÄŸine ve bundan dolayÄ± korunmasÄ± gerektiÄŸine dikkati çekerek, "YaklaÅŸÄ±k 1350 ile 1850 metre rakÄ±mlarda, yol kenarlarÄ±nda yayÄ±lÄ±ÅŸ gösteren bitkinin popülasyonu, yol açma çalÄ±ÅŸmalarÄ± esnasÄ±nda çok tahrip oluyor. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda ortamdaki aÅŸÄ±rÄ± otlatma da hayvanlarÄ±n bu bitkiyi tüketmesine neden oluyor. Bu anlamda koruma altÄ±na alÄ±nmasÄ± gereken bir tür." diye konuÅŸtu.