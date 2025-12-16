×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2025 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEM DÜNYA BÄ°GPARA SPOR ARENA KELEBEK YAÅžAM YAZARLAR RESMÄ° Ä°LANLAR SON DAKÄ°KA
HABERLERGündem Haberleri

Emekli öÄŸretmen doÄŸa yürüyüÅŸünde fark ederek keÅŸfini saÄŸladÄ± | Dünyaca ünlü dergide yayÄ±mlandÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Bilim#Biyoloji#Bitki
OluÅŸturulma Tarihi: AralÄ±k 16, 2025 12:19

Denizli'de emekli Ã¶ÄŸretmenin doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ sÄ±rasÄ±nda fark ettiÄŸi pelemir bitkisi tÃ¼rÃ¼, Anadolu'nun biyoÃ§eÅŸitlilik zenginliÄŸine yeni bir halka olarak bilim dÃ¼nyasÄ±na kazandÄ±rÄ±ldÄ±.Â Elde edilen verilerle tÃ¼r tanÄ±mÄ±, botanik alanÄ±nda uluslararasÄ± otorite kabul edilen Phytotaxa dergisinde yayÄ±mlandÄ±.Â