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Emekli memur maaş zammı ne zaman yatacak? 2022 memur ve emekli maaş zam detayları

#Memur Maaş Zammı#Emekli Maaş Zammı

Emekli memur maaş zammı ve farkı, binlerce vatandaşın yakın takibinde yer alıyor. Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak- 30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilecek. Bu gelişme sonrası ilgili kişilerin araştırmaları yoğunlaştı. Peki, memur ve emeklilerin maaş farkı ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

1/3Emekli memur maaş zammı ne zaman yatacak 2022 memur ve emekli maaş zam detayları

TBMM Genel Kurulu'nda memur ve emekliye ek zam, kademeli doğal gaz tarifesi ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi. Konuyla ilgili Resmi Gazete yazısı ise bir önceki gün yayımlandı. Bu gelişmenin ardından maaş farklarının ne zaman ödeneceği gibi araştırmalar hız kazandı. Peki, 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?

2/3MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN YATACAK

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini bildirmişti. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını bu ay alacak.

22 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından yüzde 2.5 ilave zam maaşlara yansıtılacak ve bununla oluşan fark hesaplara yatırılacak.

3/3ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

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