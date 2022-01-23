Emekli memur maaş zammı ne zaman yatacak? 2022 memur ve emekli maaş zam detayları

TBMM Genel Kurulu'nda memur ve emekliye ek zam, kademeli doğal gaz tarifesi ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi. Konuyla ilgili Resmi Gazete yazısı ise bir önceki gün yayımlandı. Bu gelişmenin ardından maaş farklarının ne zaman ödeneceği gibi araştırmalar hız kazandı. Peki, 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?