Emekli maaşları ne zaman yatar? Bayram öncesi emekliler maaş alır mı? İşte 13 milyon emeklinin merak ettiği yanıt
Ramazan Bayramı için artık çok kısa bir süre kaldı. Bayram öncesi maaşları için beklenti içine giren emekliler, tarih araştırması yapıyor. Bayrama çok az süre kala araştırılan hususlar arasında yer alan emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaşları, bakanlığın belirlediği tarihlerde ödenecek. Peki, emekli maaşları ne zaman yatar? Bayramdan önce emekli maaşları yatacak mı?
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1100 TL Ramazan Bayramı ikramiyesinin hesaplara yatmasının ardından, emekliler bu kez de maaş için beklemeye başladı. SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na mensup yaklaşık 13 milyon emekli ve ailesi, bayram öncesi maaşlarının hesaplarına yatıp yatmayacağını sorguluyor. İşte, 13 milyon emeklinin merak ettiği yanıt...
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EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli maaşının bayram öncesi yatıp yatmayacağı hakkında henüz resmi açıklama gelmedi. Detaylar açıklandığında haberimize eklenecektir.
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EMEKLİLER BANKAYA GİDEBİLECEK Mİ?
Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri;
– Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak,
– TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak,
– Maaş ödemesinin yapılacağı Banka'nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek,
– Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak,
kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm'lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.
Vatandaşlarımızın bu muafiyeti Banka'nın ikametine en yakın şubesine en kısa sürede geliş-gidiş yapmak için kullanmaları büyük önem taşınmaktadır.
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Maaş/aylık/ücret veya ikramiye ödemeleri sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli gerekli tedbirler alınması, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılması gerekmektedir. Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecektir.