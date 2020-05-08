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Ekonomi
Haber Giriş: 08 Mayıs 2020 - 15:25,

Emekli maaşları bayram öncesi ödenecek mi? Emekli maaşları ne zaman yatacak? Bakan Selçuk açıkladı!

Emekli maaşlarının bayramdan önce ödenip ödenmeyeceği merak ediliyor. Ramazan Bayramı 2020 yılında 24 Mayıs’a denk geliyor. 23 Mayıs arefe günü olacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında bayram ikramiyeleri nisan ayında hesaplara yatırıldı. Şimdi gözler emekli maaşı ödemelerinde. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

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Emekli maaşları her ay belirli tarihlerde ödeniyor. SSK, SGK, Bağkur emekli maaşı ödemelerini almak isteyen vatandaşlar maaşların ne zaman yatacağını öğrenmek istiyorlar. Ramazan Bayramına az bir zaman kala araştırmalar daha da artı. Bu yıl arefe günü 23 Mayıs’a, bayramın birinci günü 24 Mayıs’a denk geliyor. Peki emekli maaşları bayram öncesi ödenecek mi?

2EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK Mİ
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EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK Mİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

3BAYRAM İKRAMİYELERİ YATIRILDI
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BAYRAM İKRAMİYELERİ YATIRILDI

Ramazan Bayramı ikramiyeleri, emekli aylığı aldıkları ödeme günü; 17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan'da, 20- 21- 22 Nisan olanlar için 8 Nisan'da, 23-24 Nisan olanlar için 9 Nisan'da, 25-26 Nisan olanlar için de 10 Nisan'da hesaplara yatırıldı.
Yapılan planlamaya göre, SSK'liler 7-10 Nisan, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan'da ikramiyelerini aldılar.
İkramiyeler, 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü; 17-18-19 Nisan olanlar için 7 Nisan'da, 20- 21- 22 Nisan olanlar için 8 Nisan'da, 23-24 Nisan olanlar için 9 Nisan'da, 25-26 Nisan olanlar için de 10 Nisan'da yattı.

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