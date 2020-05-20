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Ekonomi
Haber Giriş: 20 Mayıs 2020 - 07:31,

Emekli maaşları ne zaman ödeniyor? Bağkur SSK ve memur emekli maaşı yattı mı?

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala binlerce emeklide maaş beklentisi oluştu. Bağkur, SSK ve memur emeklileri bu ayın maaşlarını bayram nedeniyle erken alıyor. Henüz maaşı hesabına yatmamış olan vatandaşlar ise 'emekli maaşları ne zaman ödeniyor? Bağkur SSK ve memur emekli maaşı yattı mı?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Bağkur SSK ve memur emeklilerinin maaşlarının yatacağı tarihler...

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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklama ile Bağkur,SSK ve memur emeklilerinin maaşlarını mayıs ayı içerisinde alacağını duyurmuştu. Emekli maaşı ödemeleri 15 Mayıs itibariye hesaplara yatmaya başladı ancak bazı emekliler henüz maaşlarını almadı. Peki,Emekli maaşları ne zaman ödeniyor? Bağkur SSK ve memur emekli maaşı yattı mı?

2BAKAN AÇIKLAMIŞTI
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BAKAN AÇIKLAMIŞTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24-25-26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle emekli aylığı ödemelerinin erkene alındığını aktardı.

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Selçuk, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." bilgisini paylaştı.. Alınan kararla SSK’lıların 15-20 Mayıs tarihleri arasında, Bağ-Kur’lular da 21-22 Mayıs’ta emekli aylığı yatacak.

4SSK ÖDEMELERİ NE ZAMAN
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SSK ÖDEMELERİ NE ZAMAN

SSK emeklileri için normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta; 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta yapıldı. Ödeme tarihi 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.

5BAĞ-KUR EMEKLİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN
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BAĞ-KUR EMEKLİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Bağ-Kur emeklilerinin ve hak sahiplerinin ise aylıkları, ödeme günü 25, 26 olanlar için 21 Mayıs'ta; 27, 28 olanlar için de 22 Mayıs'ta

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