Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklama ile Bağkur,SSK ve memur emeklilerinin maaşlarını mayıs ayı içerisinde alacağını duyurmuştu. Emekli maaşı ödemeleri 15 Mayıs itibariye hesaplara yatmaya başladı ancak bazı emekliler henüz maaşlarını almadı. Peki,Emekli maaşları ne zaman ödeniyor? Bağkur SSK ve memur emekli maaşı yattı mı?