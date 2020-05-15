Gündem Haber Giriş: 15 Mayıs 2020 - 09:38 , 15 Mayıs 2020 - 09:40

Emekli maaşları ne zaman alınacak? Mayıs ayı emekli maaşları ne zaman ödenecek?

Milyonlarca emekli mayıs ayında alacakları emekli maaşlarının ne zaman hesaplarına yatacağını merak ediyor. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı sistemlerinden emekli olan ve her ay maaşları hesaplara yatan vatandaşlar, bu yıl Ramazan Bayramı öncesi maaşların erken ödenip ödenmeyeceğini sorguluyor. Peki, emekli maaşları ne zaman alınacak? Mayıs ayı emekli maaşları ne zaman ödenecek?