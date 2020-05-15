Emekli maaşları ne zaman alınacak? Mayıs ayı emekli maaşları ne zaman ödenecek?
Milyonlarca emekli mayıs ayında alacakları emekli maaşlarının ne zaman hesaplarına yatacağını merak ediyor. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı sistemlerinden emekli olan ve her ay maaşları hesaplara yatan vatandaşlar, bu yıl Ramazan Bayramı öncesi maaşların erken ödenip ödenmeyeceğini sorguluyor. Peki, emekli maaşları ne zaman alınacak? Mayıs ayı emekli maaşları ne zaman ödenecek?
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Mayıs ayı emekli maaş ödemeleri hakkındaki araştırmalar son günlerde hız kazandı. Aylık maaşlarının kendilerine bu ay hangi tarihler arasında ödeneceğini merak eden emeklilere haber, Bakan Selçuk'tan gelmişti. Bakan yaptığı açıklamada, hangi emeklinin ne zaman maaş ödemesi alacağını açıklamıştı. İşte, SSK, Bağkur ve memur emeklisi maaş ödemesi hakkında ayrıntılar...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24-25-26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle emekli aylığı ödemelerinin erkene alındığını aktardı.
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Selçuk, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." bilgisini paylaştı.
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Buna göre, 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta; 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta; 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.
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4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerin ve hak sahiplerinin ise aylıkları, ödeme günü 25, 26 olanlar için 21 Mayıs'ta;
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27, 28 olanlar için de 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak.