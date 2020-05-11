Emekli maaşları bayram öncesi ödenecek mi? SSK, Bağkur emekli maaşı ne zaman yatacak?
Emekli maaşı ödemeleri heyecanla bekleniliyor.Ramazan Bayramı 2020 yılında 24 Mayıs’ta başlayacak. Vatandaşlar emekli maaşlarının bayram öncesi yatıp yatmayacağını araştırmaya başladılar. Bayram ikramiyesi ödemelerinin 7-10 Nisan aralığında yapılması heyecanı daha da artırmıştı. Konu ile ilgili açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapıldı. Bakan Selçuk maaşların verileceği tarihi duyurdu.
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Emekli maaşlarının bayramdan önce ödenip ödenmeyeceği merak ediliyor. Emekli maaşları ne zaman yatacak? sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Ramazan Bayramı 2020 yılında 24 Nisan’da başlayacak. Vatandaşlar bayram ikramiyelerinin bayram öncesi yatırılmasının ardından maaş ödeme tarihleri araştırmaya başlamışlardı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. İşte SSK, Bağkur maaş ödeme tarihleri…
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EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK Mİ?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. Bakan Selçuk; 19 Mayıs’ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs’ın Ramazan Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekti. Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs’ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs’ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs’ta emekli aylıkları ödenecek. 4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs’ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs’ta aylıkları hesaplara yatırılacak.
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BAYRAM İKRAMİYELERİ ÖDENDİ
Ramazan Bayramı ikramiyeleri, emekli aylığı aldıkları ödeme günü; 17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan'da, 20- 21- 22 Nisan olanlar için 8 Nisan'da, 23-24 Nisan olanlar için 9 Nisan'da, 25-26 Nisan olanlar için de 10 Nisan'da hesaplara yatırıldı. Yapılan planlamaya göre, SSK'liler 7-10 Nisan, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan'da ikramiyelerini aldılar. İkramiyeler, 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü; 17-18-19 Nisan olanlar için 7 Nisan'da, 20- 21- 22 Nisan olanlar için 8 Nisan'da, 23-24 Nisan olanlar için 9 Nisan'da, 25-26 Nisan olanlar için de 10 Nisan'da yattı.