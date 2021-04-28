Emekli maaşları bayram öncesi ödenecek mi? Bayram ikramiyesi için önemli açıklama
Emekli maaşları bayram öncesinde ödenecek mi konusunda detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Ayın belirli günlerinde maaşlarını alan emekliler için bayram öncesinde maaşların yatırılıp yatırılmayacağı merak konusu olmuştu. Peki, emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi? İşte, bayram ikramiyesi ve emekli maaşları için bazı detaylar
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Emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaşları için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Bayrama çok az süre kala araştırılan hususlar arasında yer alan emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaşları, bakanlığın belirlediği tarihlerde ödenecek. Peki, emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? İşte, emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaşları hakkında detaylı bilgiler
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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum." ifadelerini kullandı.
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EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli maaşının bayram öncesi yatıp yatmayacağı hakkında henüz resmi açıklama gelmedi. Detaylar açıklandığında haberimize eklenecektir.