Emekli zammı ne zaman belli olacak? Emekli maaşına temmuz ayında yapılacak zam belli oluyor...

Temmuz ayıyla birlikte emekli, memur, dul ve yetim aylıkları da artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. Peki, emekli maaşı zammı ne zaman belli olacak?