Emekli zammı ne zaman belli olacak? Emekli maaşına temmuz ayında yapılacak zam belli oluyor...
Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı zammı için geri sayım devam ediyor. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri, heyecanla haziran ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Peki, emekli maaşı zammı ne zaman belli olacak?
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Temmuz ayıyla birlikte emekli, memur, dul ve yetim aylıkları da artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. Peki, emekli maaşı zammı ne zaman belli olacak?
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Toplu sözleşmeye göre görevdeki memurlar ve emeklileri, bu yılki ilk zammı ocak ayında almıştı, yılın ikinci zammı ise temmuz ayında yapılacak. Ocak ayında yüzde 6,49 olan zammın temmuz ayında kaç olacağı 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte netleşecek. TÜİK yarın saat 10:00’da haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak. Böylece memur ve emeklilerin ne kadar zam alacağı netleşecek.
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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?
5 aylık dönemde enflasyon yüzde 4,57 olarak gerçekleşti. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden bu oranda zam kesin görünüyor. Haziran enflasyonu bu rakamın üzerine çıkarsa emeklilerin alacağı zam oranı da artacak. Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.
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HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİSİ
Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,70 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,70 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,45, en yüksek yüzde 1,30 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,70) göre, bir önceki ay yüzde 11,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,14'e çıkacağı hesaplanıyor.Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,18 olurken, tahminler yüzde 7,50-11,60 aralığında yer aldı.
Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,36 artış göstermişti.