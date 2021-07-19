Emekli maaşı zam farkları yattı mı? Maaş farkı ne zaman yatacak 2021? Tarih açıklandı
Emekli maaş farkı ödeme tarihi Kurban Bayramı öncesinde netleşti. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödenirken gözler temmuz ayı zam farklarına çevrildi. Bağ-Kur, SGK ve Emekli Sandığı maaş ödemeleri, temmuz ayının ikinci haftası itibariyle ödenmeye başladı. Söz konusu ödemelerin SSK emeklileri, Bağ-Kur emeklileri ve Emekli Sandığı emeklileri için ayrı ayrı tarihlerde yatırılacağı bildirilmişti. Peki, maaş zam farkları yattı mı? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Emekli maaş farkı ne zaman yatacak sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Kurban Bayramı yaklaşırken zam farkları emeklilerin odaklandığı konulardan oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini bildirmişti. Zamlı olarak emekli aylıklarının ise 13-16 Temmuz’da hesaplara yatırılacağı açıklandı.
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ZAM FARKLARI YATTI MI?
Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, “Emeklilerimizin Kurban Bayramı ikramiyelerini 13-16 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırıyoruz” açıklamasında bulunmuştu.
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Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıklarının; SSK emeklileri için 13-14 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını söyleyen Bilgin, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise Temmuz ayı farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz’da birlikte ödeneceği bilgisini verdi.
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Bakan Bilgin, “Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum” dedi.
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SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021-Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günleri ise şöyle: 17, 18, 19, 20, 21 Temmuz olanların 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz olanların 14 Temmuz.
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Emeklilerin zam detayları da belli oldu. Memur ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 5.45, SSK ve Bağ-Kurlular yüzde 8.45 oranında zam alacak.