Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? Gözler 2021 temmuz ayı zamlı maaşların ödeme tarihinde!
Emekli zam farklarının ödeme tarihi, temmuz zammının netleşmesinin ardından gündeme geldi. Özellikle yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerle beraber zamlı maaşların birlikte ödenmesi için beklentiler arttı. Hafta başında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz." dedi. Tüm gözler şimdi emekli maaşı zam farkları için yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? İşte, o konuyla ilgili merak edilen bilgiler.
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Haziran ayı enflasyon rakamı ile birlikte emeklilerin ve görevdeki memurların alacakları zamlı maaşlar da belli oldu. 13 milyona yakın emeklinin merakla beklediği zam oranlarıyla beraber ek ödeme tutarı da arttı. Yaklaşan bayram öncesinde emeklilere müjdeli haberler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram öncesinde ödemelerin yapılacağını bildirdi. Ödemeler ile ilgili bakanlıktan açıklama yapılması beklenirken, ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında ödenebileceği ön görülüyor.
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EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
5 Temmuz tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan emekli ikramiyeleri ile ilgili şunları söyledi;
"Buradan emeklilerimize de müjde vermek istiyorum. Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz."
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Öte yandan Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.
Kurban Bayramı 20 Temmuz’da başladığı için bayram ikramiyesinin de bu tarihten önce yatırılması bekleniyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında ödenebileceği ifade ediliyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklamalar gelmezken, ilerleyen günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama gelmesi bekleniyor.
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EN DÜŞÜK MAAŞ 1987 LİRA
Yeni zamla birlikte en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.750 liraya, düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 2.466 liraya, en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 1.987 liraya yükselecek.
Yeni zamla birlikte emeklilerin her ay aldığı ek ödeme tutarı da yükselmiş olacak. Temmuz ayından itibaren en düşük ek ödeme tutarı 77 liraya, en yüksek ek ödeme tutarı da 414 liraya çıkacak.
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Bu yılın başında ise SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri maaşlarını yüzde 8.36 zamlı almıştı. Böylece işçi, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin 2021 yılı zam oranı yüzde 16.8 oldu.