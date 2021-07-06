Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? Gözler 2021 temmuz ayı zamlı maaşların ödeme tarihinde!

Öte yandan Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.



Kurban Bayramı 20 Temmuz’da başladığı için bayram ikramiyesinin de bu tarihten önce yatırılması bekleniyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında ödenebileceği ifade ediliyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklamalar gelmezken, ilerleyen günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama gelmesi bekleniyor.