Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? 2021 Temmuz emekli ve memur zammında son durum!

2021 emekli zammı son gelişmeler ile takip ediliyor. Emekli ve memur maaşları, yasa gereği ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez artıyor. Mayıs ayında açıklanan en kritik enflasyon verileri açıklandı. Ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisan ayında yüzde 1.68 artan enflasyon mayısta ise 0.89 olarak gerçekleşti. Ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için şimdiden yani temmuza kadar 1 ay varken yüzde 6.39'luk zammın oluştuğunu gösteriyor. Açıklanan enflasyon verilerine göre SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden yüzde 5.46’lık zammı garantiledi.