Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? 2021 Temmuz emekli ve memur zammında son durum!
Emekli maaşı temmuz zam oranları milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında zam tutarı için enflasyon rakamları belirleyici olacak. TÜİK verilerine göre, TÜFE aylık yüzde 0,89 arttı, yıllık enflasyon yüzde 16,59 oldu. Haziranda enflasyon yerinde saysa bile en düşük memur emekli maaşı 3.214 liraya çıkacak. Tüm gözler şimdi haziran ayı enflasyon verilerinde. Peki, emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Temmuz emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 temmuz emekli ve memur zammı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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2021 emekli zammı son gelişmeler ile takip ediliyor. Emekli ve memur maaşları, yasa gereği ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez artıyor. Mayıs ayında açıklanan en kritik enflasyon verileri açıklandı. Ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisan ayında yüzde 1.68 artan enflasyon mayısta ise 0.89 olarak gerçekleşti. Ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için şimdiden yani temmuza kadar 1 ay varken yüzde 6.39'luk zammın oluştuğunu gösteriyor. Açıklanan enflasyon verilerine göre SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden yüzde 5.46’lık zammı garantiledi.
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EN DÜŞÜK NE KADAR OLACAK?
Ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için şimdiden yani temmuza kadar 1 ay varken yüzde 6.39'luk zammın oluştuğunu gösteriyor. İlk 5 aylık enflasyon da yüzde 3'lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark oluştu. Haziran ayı enflasyonları, net memur ve emekli zammı ile fark oranını tayin edecek. Ocakta en düşük memur emekli maaşı 3.021 liraya çıkmıştı.
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Haziranda enflasyon yerinde saysa bile en düşük memur emekli maaşı 3.214 liraya çıkacak. Ocakta en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 3.523 liradan 3.782 liraya yükselmişti. Dün oluşan farkla maaş 4.024 liraya çıkmış oldu.
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MAYISTA YÜZDE 0.89 OLDU
Yapılan zamların ardından 5 ayı geride bıraktık. Dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), memur ve emekli için en kritik enflasyon verilerden birini daha açıkladı.
Ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisan ayında yüzde 1.68 artan enflasyon mayısta ise 0.89 olarak gerçekleşti. Pandeminin oluşturduğu tedarik sıkıntısı, emtia fiyatlarının global arenada artıyor olması ve maliyet artışları talep tarafındaki güçlü seyir bu dönemde enflasyondaki yükselişin sürmesinde etkili oldu.
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TABAN MAAŞ 1500 LİRA
Koronavirüs önlemleri kapsamında Mart 2020'de çıkan yasa ile en düşük emekli aylığı 1.500 liraya yükseltilmişti. Yani bu maaşın altında zam alan emekli yok. Emeklinin dul ve yetimi ise hissesi oranında maaş alıyor. Zamlar da hisse oranında artıyor. İlk 6 ayda enflasyon bu oranda kalırsa en düşük Bağkur'lu esnaf emekli maaşı 1.763 liradan ... liraya çıkacak. En düşük çiftçi emeklisi aylığı 1.662 liradan 1768 liraya çıkacak. Son 5 ayda oluşan yüzde 6.39'luk kümülatif enflasyonla şimdiden en düşük esnaf emekli maaşı 1.763 liradan 1.876 liraya çıkacak. 2000 yılından önce emekli olan SSK'lının en düşük maaşı ocakta 2.420 liraydı. Geri kalan aylarda enflasyon sıfır bile çıksa, bu maaş 2.575 liraya yükselecek.
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Bayram ikramiyesi 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı ikramiyesi 6-7 Mayıs'ta hesaba yattı. Kurban Bayramı ise 20 Temmuz'da başlıyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında belirlenen tarihte yatması bekleniyor. Ödemeler yine 1.100 lira olacak. SSK ve Bağkur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak.