Emekli maaşı ne zaman yatacak 2023? SSK, Bağkur, EYT emekli maaşı bayram öncesi yatacak mı, ayın kaçında ödenecek? Haziran ayı emekli maaşı ödemesi son durum!

2023 HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI YATTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada emekli maaşları ve ikramiyelerin Kurban Bayramı öncesinde yatırılacağını söyledi. Ancak emekli maaşı ödemeleri henüz başlamadı.

Emekli maaşı ödeme tarihlerinin bu hafta içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı 21 Nisan’da başlamıştı. Emekli maaşları ise 14-19 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırıldı.

Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran tarihinde başlayacak. Emekli maaşı ödemelerinin en geç 21 Haziran’da başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.