Emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur emekli maaşı ocak zammı için geri sayım

Emekli maaşı ocak zammı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak'ta, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranına göre ocak ayında zam alacak. Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 11.46 çıktı. Bu tahmine göre; ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 5.4 olacak.