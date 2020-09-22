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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 22 Eylül 2020 - 11:35 | 

Emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur emekli maaşı ocak zammı için geri sayım

Emekli maaşına her yıl ocak ve temmuz aylarında zam yapılıyor. SSK, Bağkur emekli maaşı ocak zammı için heyecan giderek artıyor. Enflasyon oranına göre yapılan zam oranının ocak ayında ne kadar olacağı merak konusu. Merkez Bankası'nın Eylül ayı beklenti anketindeki enflasyon tahminleri, zam oranı için ilk ipucunu verdi. İşte emekli maaşı zam oranı ile ilgili detaylar

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Emekli maaşı ocak zammı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak'ta, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranına göre ocak ayında zam alacak. Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 11.46 çıktı. Bu tahmine göre; ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 5.4 olacak.

2EMEKLİ MAAŞI OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK
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EMEKLİ MAAŞI OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2021'in Ocak ayında milyonlarca kişinin maaşı artacak. Bunların başında da emekliler geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak'ta, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da gelmeye başladı. Merkez Bankası'nın Eylül ayı beklenti anketindeki enflasyon tahminleri, zam oranı için ilk ipucunu verdi. Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 11.46 çıktı.

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Bu tahmine göre; ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 5.4 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 344,27 liraya varan artış gerçekleşecek. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan, 6 bin 719 lira 64 kuruşa çıkacak.

4İŞTE BAZI ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI
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İŞTE BAZI ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI

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