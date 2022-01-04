EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2022 TABLOSU: SSK ve Bağ Kur emekli maaşı kaç TL oldu, emekli zammı oranları ne kadar? Cumhurbaşkanı açıkladı..

EN DÜŞÜK MAAŞ 2500 LİRA OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz." dedi.



Erdoğan'ın konuya dair açıklaması şu şekilde;



"Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimize yapılacak %7 toplu sözleşme artışına ek olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecektir."



