EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2022 TABLOSU: SSK ve Bağ Kur emekli maaşı kaç TL oldu, emekli zammı oranları ne kadar? Cumhurbaşkanı açıkladı..
Emekli maaşı ne kadar oldu, sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile belli oldu. Son dakika emekli maaşı açıklaması ile en düşük memur emekli aylığı 4289 lira olarak belirlenirken, en düşük memur maaşının kaç TL olduğu da netleşti. Emekli maaşı hesaplama 2022, SSK, Bağ Kur ve memur emeklisi 14 milyona yakın vatandaşın gündemini oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama neticesinde zam oranı yüzde 23,65 olarak belirlendi. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 1500 liradan 2500 liraya çıkardıklarını açıkladı. En düşük maaş alan emekliler böylece yüzde 66 oranında zam almış oldu. İşte, 2022 emekli maaşı hesaplama tablosu hakkında detaylı bilgiler
Emekli maaşı hesaplama ekranı, SSK, Bağ Kur ve memur emeklisi için 2022 maaşını netleştirdi. Emekli zammı 2022 hesaplama tablosu, enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13,58 oldu. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile belirlenen 2022 yılı zammı ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 zamdı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşında net tutar Kabine Toplantısı ardından ortaya çıktı. Peki, SSK ve Bağ Kur emekli maaşı zammı oranları ne kadar oldu?
EN DÜŞÜK MAAŞ 2500 LİRA OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz." dedi.
Erdoğan'ın konuya dair açıklaması şu şekilde;
"Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimize yapılacak %7 toplu sözleşme artışına ek olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecektir."
Erdoğan'ın konuya dair açıklaması şu şekilde;
"Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimize yapılacak %7 toplu sözleşme artışına ek olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkarttık, aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz." dedi.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI
SSK ve Bağ-Kur’dan Emekli olanlara yapılan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13.58 olarak gerçekleşti.. Böylece emekliler yüzde 23,65 oranında zam almış oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 1500 liradan 2500 liraya çıkardıklarını açıkladı. En düşük maaş alan emekliler böylece yüzde 66 oranında zam almış oldu.
Toplu sözleşmelerde enflasyon farkının oluşması halinde maaşa zam olarak yansıması maddesinden dolayı milyonlarca emeklinin maaşında değişiklik yaşanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 1500 liradan 2500 liraya çıkardıklarını açıkladı. En düşük maaş alan emekliler böylece yüzde 66 oranında zam almış oldu.
Toplu sözleşmelerde enflasyon farkının oluşması halinde maaşa zam olarak yansıması maddesinden dolayı milyonlarca emeklinin maaşında değişiklik yaşanıyor.