Emekli zammı ne kadar olacak? 2022 SSK, Bağkur, emekli maaşı zammında son durum

REFAH PAYI GÜNDEMDE

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi konuyu köşesine taşıdı. İşte Abdülkadir Selvi’nin yazısı:



Şimdi önümüzde memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan artışlar duruyor. Özellikle emeklilerin durumu çok sıkıntılı. Bu memurların iyi olduğu anlamına gelmiyor. Fiyat artışları karşısında memurlarımızı ve emeklileri rahatlatacak bir düzenlemeye ihtiyaç var. Hafta sonu Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’le bir temasım oldu. Enflasyon oranı açıklandıktan sonra memur maaşları ve emeklilerle ilgili çalışmalara başlayacaklarını söyledi. O nedenle bu aşamada bir oran ya da rakam söylemesinin mümkün olmadığını ifade etti.



TÜİK enflasyon rakamlarını 3 Ocak’ta açıklayacak. Kamu çalışanları için ağustos ayında yapılan bir anlaşma var. Buna göre 2022 yılının ilk yarısı için yüzde 5 zam artı son 6 ayın enflasyon farkı esas alınmıştı. İkinci yarı için yüzde 7 zam artı enflasyon farkı olarak anlaşmaya varılmıştı. Ama ekonomik sıkıntılar nedeniyle çalışanların ve emeklilerin hak kaybının telafi edilmesi için refah payı verilmesi üzerinde anlaşmaya varıldı. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın çabasının ve Çalışma Bakanı Bilgin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olumlu yaklaşımının altını çizmek gerekiyor. Asıl artış refah payı üzerinden yapılacak. Bu seyyanen mi yoksa oransal bir artış şeklinde mi olacak belli değil.



