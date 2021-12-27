Emekli zammı ne kadar olacak? 2022 SSK, Bağkur, emekli maaşı zammında son durum
Emekli zammı 2022 yılında az bir zaman kala araştırılıyor. Emekli maaşlarına enflasyon oranına göre yılda iki defa zam yapılıyor. Bu yıl asgari ücrette gerçekleşen artışın ardından vatandaşlar emekli maaş zammı ile ilgili araştırmalarını hızlandırdılar. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, ‘Önümüzdeki günlerde inşallah memur ve emekli maaşlarında da düzenlemeler yapılarak, vatandaşımızın alım gücünün azalmaması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz.’ dedi. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli maaşlarına ocak ayında zam yapılacak. Emekli zammı aralık ayı enflasyon oranının açıklanması ile belli olacak. TÜİK tarafından aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak’ta açıklanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ‘Bütün emekli grupları içine alan bir düzenleme yapacağız. Emeklilerimizin en alt düzeydeki emekli maaşında daha yukarılara gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız.’ dedi.
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Hürriyet Gazetesi’nden Noyan Doğan konuyu ele aldı. İşte Noyan Doğan’ın yazısıPeki, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin durumu ne olacak? İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ve temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve memur emeklilerinde olduğu gibi zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor. TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 10.47 zam kesin gözüküyor. 2022’nin 3 Ocak tarihinde açıklanacak 6 aylık enflasyona göre bu zam oranı daha da artabilir.
Bugünkü hesaba göre de 2022’nin başında en düşük SSK emeklisinin aylığı 3.030 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 2.724 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 2.195 liraya yükselecek. 2021 yılında ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 8.36, yılın ikinci yarısında ise yüzde 8.45 olmak üzere bu yıl toplam yüzde 16.81 zamlı almışlardı.
Bugünkü hesaba göre de 2022’nin başında en düşük SSK emeklisinin aylığı 3.030 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 2.724 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 2.195 liraya yükselecek. 2021 yılında ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 8.36, yılın ikinci yarısında ise yüzde 8.45 olmak üzere bu yıl toplam yüzde 16.81 zamlı almışlardı.
AK PARTİ'Lİ KURTULMUŞ'TAN MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Fiyatlar yükseliyor. Fiyatları indirmek için mücadele ederken diğer taraftan milletimizin alım gücünü artırmak için hem asgari ücreti tarihi bir şekilde yükseltiyor hem de önümüzdeki günlerde inşallah memur ve emekli maaşlarında da düzenlemeler yapılarak, vatandaşımızın alım gücünün azalmaması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz. Asgari ücret 4 bin 253 lira oldu. İnşallah memura da gerekli zamlar verilecek" dedi.
BAKAN BİLGİN’DEN AÇIKLAMA
Bakan Bilgin, ‘Bütün emekli grupları içine alan bir düzenleme yapacağız. Ekonomideki dalgalanmaları onları biraz önce bahsettiğim sosyal transferi onlar için de ele alacağız. Memurları söylemem lazım. Biz Memur Sendikalarımız görüşmeler yaptık. Sonra sözleşmeyi yaptık bir konfederasyonumuzla orada vardığımız bir mutabakat var. Birkaç husus var o da şudur: Eğer enflasyon bizim sözleşmemizde belirlediğimiz ücretin üzerine çıkarsa biz farkı vereceğiz. Bu farkı aynı zamanda bir sosyal transfer olacak düzeyde de gerçekleştireceğiz. Enflasyon diyelim ki yarım puan aştı sosyal refah olarak bunu değerlendireceğiz. Emeklilerimizin en alt düzeydeki emekli maaşında daha yukarılara gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız. Çalışan memurlarımızın enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştireceğiz.’ açıklamasında bulundu
REFAH PAYI GÜNDEMDE
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi konuyu köşesine taşıdı. İşte Abdülkadir Selvi’nin yazısı:
Şimdi önümüzde memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan artışlar duruyor. Özellikle emeklilerin durumu çok sıkıntılı. Bu memurların iyi olduğu anlamına gelmiyor. Fiyat artışları karşısında memurlarımızı ve emeklileri rahatlatacak bir düzenlemeye ihtiyaç var. Hafta sonu Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’le bir temasım oldu. Enflasyon oranı açıklandıktan sonra memur maaşları ve emeklilerle ilgili çalışmalara başlayacaklarını söyledi. O nedenle bu aşamada bir oran ya da rakam söylemesinin mümkün olmadığını ifade etti.
TÜİK enflasyon rakamlarını 3 Ocak’ta açıklayacak. Kamu çalışanları için ağustos ayında yapılan bir anlaşma var. Buna göre 2022 yılının ilk yarısı için yüzde 5 zam artı son 6 ayın enflasyon farkı esas alınmıştı. İkinci yarı için yüzde 7 zam artı enflasyon farkı olarak anlaşmaya varılmıştı. Ama ekonomik sıkıntılar nedeniyle çalışanların ve emeklilerin hak kaybının telafi edilmesi için refah payı verilmesi üzerinde anlaşmaya varıldı. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın çabasının ve Çalışma Bakanı Bilgin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olumlu yaklaşımının altını çizmek gerekiyor. Asıl artış refah payı üzerinden yapılacak. Bu seyyanen mi yoksa oransal bir artış şeklinde mi olacak belli değil.
Şimdi önümüzde memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan artışlar duruyor. Özellikle emeklilerin durumu çok sıkıntılı. Bu memurların iyi olduğu anlamına gelmiyor. Fiyat artışları karşısında memurlarımızı ve emeklileri rahatlatacak bir düzenlemeye ihtiyaç var. Hafta sonu Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’le bir temasım oldu. Enflasyon oranı açıklandıktan sonra memur maaşları ve emeklilerle ilgili çalışmalara başlayacaklarını söyledi. O nedenle bu aşamada bir oran ya da rakam söylemesinin mümkün olmadığını ifade etti.
TÜİK enflasyon rakamlarını 3 Ocak’ta açıklayacak. Kamu çalışanları için ağustos ayında yapılan bir anlaşma var. Buna göre 2022 yılının ilk yarısı için yüzde 5 zam artı son 6 ayın enflasyon farkı esas alınmıştı. İkinci yarı için yüzde 7 zam artı enflasyon farkı olarak anlaşmaya varılmıştı. Ama ekonomik sıkıntılar nedeniyle çalışanların ve emeklilerin hak kaybının telafi edilmesi için refah payı verilmesi üzerinde anlaşmaya varıldı. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın çabasının ve Çalışma Bakanı Bilgin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olumlu yaklaşımının altını çizmek gerekiyor. Asıl artış refah payı üzerinden yapılacak. Bu seyyanen mi yoksa oransal bir artış şeklinde mi olacak belli değil.
Çalışma Bakanı Bilgin, ayrıca emeklilerle ilgili kapsamlı bir çalışma yaptıklarının da altını çizdi. Özellikle de emeklilerin ciddi bir maaş zammına ihtiyacı var. Hele alt seviyeden aylık alan emeklilerin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücreti açıklarken çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmemeye kararlıyız demişti. Erdoğan, insan odaklı siyaset yapan bir lider. Bu millete sevdalı bir lider. Fiyat artışlarının memur ve emeklilerimizi nasıl sıkıntıya soktuğunu bildiğinden eminim. Uykularının kaçtığından kuşkum yoktur. O nedenle asgari ücrete paralel bir artış bekliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücreti açıklarken çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmemeye kararlıyız demişti. Erdoğan, insan odaklı siyaset yapan bir lider. Bu millete sevdalı bir lider. Fiyat artışlarının memur ve emeklilerimizi nasıl sıkıntıya soktuğunu bildiğinden eminim. Uykularının kaçtığından kuşkum yoktur. O nedenle asgari ücrete paralel bir artış bekliyorum.