EMEKLİ MAAŞI (SGK) HESAPLAMA EKRANI || Ne kadar emekli maaşı alırım? SSK, Bağkur emekli aylığı nasıl hesaplanır? İşte 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu

Ne kadar emekli aylığı alırım, emekli olunca ne kadar maaş alırım sorusunun yanıtı, 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran'da enflasyon yüzde 38,21 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam ise yüzde 19,77 oldu. Zam oranlarının belli olmasıyla, emekli maaşı hesaplamaları da araştırılıyor. Bununla beraber çalışılan sigorta sistemi, ödenen primler, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş faktörleri maaş miktarında etkili oluyor. Peki ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? İşte ayrıntılar...