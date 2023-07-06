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EMEKLİ MAAŞI (SGK) HESAPLAMA EKRANI || Ne kadar emekli maaşı alırım? SSK, Bağkur emekli aylığı nasıl hesaplanır? İşte 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu

Güncelleme Tarihi:

#Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım#Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır#SSK BAĞKUR Emekli Maaşı Hesaplama Robotu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 14:40

Temmuz ayı emekli maaşı zammı, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli oldu. 6 aylık enflasyon rakamları maaş oranlarını etkiliyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam yüzde 19,77 oldu. SGK ve Bağkur, 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama robotuyla emekli maaşı hesaplaması kolayca yapılabiliyor. Peki emekli maaşı nasıl hesaplanır? Ne kadar emekli maaşı alırım? İşte 4A, 4B, 4C SSK VE BAĞKUR emekli maaşı hesaplama ekranı...

1/5EMEKLİ MAAŞI (SGK) HESAPLAMA EKRANI || Ne kadar emekli maaşı alırım SSK, Bağkur emekli aylığı nasıl hesaplanır İşte 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu

Ne kadar emekli aylığı alırım, emekli olunca ne kadar maaş alırım sorusunun yanıtı, 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran'da enflasyon yüzde 38,21 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam ise yüzde 19,77 oldu. Zam oranlarının belli olmasıyla, emekli maaşı hesaplamaları da araştırılıyor. Bununla beraber çalışılan sigorta sistemi, ödenen primler, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş faktörleri maaş miktarında etkili oluyor. Peki ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? İşte ayrıntılar...

2/52023 EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

2023 EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

SGK'nın hizmete sunduğu emekli maaşı hesaplama robotu ile maaşlar hesaplanabiliyor.

SGK kapsamında sigorta sistemi 4A, 4B ve 4C olmak üzere üçe ayrılıyor. Bu noktada çalışılan sigorta sistemi, ödenen primler hesaplanırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş faktörleri dikkate alınıyor.

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EMEKLİ MAAŞI (SGK) HESAPLAMA EKRANI || Ne kadar emekli maaşı alırım? SSK, Bağkur emekli aylığı nasıl hesaplanır? İşte 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu

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3/54A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4A SGK emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem “uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/” adresine giderek “TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi” gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.

4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4/54B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolaya alacakları maaş tutarını görüntüleyebilir. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.

4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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EMEKLİ MAAŞI (SGK) HESAPLAMA EKRANI || Ne kadar emekli maaşı alırım? SSK, Bağkur emekli aylığı nasıl hesaplanır? İşte 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu

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5/54C EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA

4C EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA

4C emeklisi olan vatandaşlar da uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ veya e-Devlet sistemine giriş yaparak maaş tutarını öğrenebilir. Bunun için açılan ekrandan istenen bilgileri eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.

4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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#Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım#Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır#SSK BAĞKUR Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

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