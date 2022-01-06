Ekonomi Haber Giriş: 06 Ocak 2022 - 13:23 | 06 Ocak 2022 - 13:23

Emekli maaşı ne kadar oldu? (SGK-BAĞKUR? En düşük emekli maaşına zam... 2022 emekli maaş hesaplama hakkında bilgiler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Bununla beraber milyonların beklediği emekli ve memur maaş zammı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,48, memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı da yüzde 27,48 düzeyinde gerçekleşti. Kabine toplantısı ardından kamuoyunu bilgilendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini yılın ilk kabine toplantısının ardından açıkladı. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur'lunun en düşük emekli maaşında güncellemeye gidildi. Peki, 2022 emekli maaş hesaplama nasıl yapılır?